Kahramanmaraş'taki büyük yıkım havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce binanın yerle bir olduğu kent, helikopterle havadan görüntülendi. Eski mahallelerdeki 40-50 yıllık binalar yıkıldığı gözlemlendi.

Kahramanmaraş'taki büyük yıkım havadan görüntülendi - 1

Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 büyük deprem aralarında Kahramanmaraş'ın da olduğu 10 ilde büyük yıkıma yol açtı.

Kahramanmaraş'taki büyük yıkım havadan görüntülendi - 2

Binlerce binanın yerle bir olduğu kentlerde, 31 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, depremin merkez üssü Kahramanmaraş helikopterle havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş'taki büyük yıkım havadan görüntülendi - 3

Görüntülerde kentin eski yerleşim birimleri Hayrullah, Kayabaşı, Bahçelievler, Şazibey ve Barbaros mahallelerinde çoğunluğu 40-50 yıllık olan binalar yerle bir oldu.

Kahramanmaraş'taki büyük yıkım havadan görüntülendi - 4

Öte yandan süren arama-kurtarma çalışmaları ile 12 Şubat Stadyumu'na kurulan çadır kent, havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş'taki büyük yıkım havadan görüntülendi - 5
Kahramanmaraş'taki büyük yıkım havadan görüntülendi - 6

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