Kahramanmaraş'taki büyük yıkım havadan görüntülendi

Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 büyük deprem aralarında Kahramanmaraş'ın da olduğu 10 ilde büyük yıkıma yol açtı.
Binlerce binanın yerle bir olduğu kentlerde, 31 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, depremin merkez üssü Kahramanmaraş helikopterle havadan görüntülendi.
Görüntülerde kentin eski yerleşim birimleri Hayrullah, Kayabaşı, Bahçelievler, Şazibey ve Barbaros mahallelerinde çoğunluğu 40-50 yıllık olan binalar yerle bir oldu.
Öte yandan süren arama-kurtarma çalışmaları ile 12 Şubat Stadyumu'na kurulan çadır kent, havadan görüntülendi.