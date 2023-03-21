Kahramanmaraş'taki deprem enkazlarından 1,4 milyon ton hafriyat taşındı

Enkazlardan çıkan molozu Karacasu bölgesine taşıdıklarını anlatan Doğru, "Şu ana kadar 1,4 milyon ton civarı bir enkazı bu alana taşıdık. Çalışmalarımız devam ediyor. Burada yaklaşık 40 metre yüksekliğinde bir tepe oluştu. Bir kamyon yaklaşık 20 ton civarında enkaz taşıyor. Kamyonlar günlük 7 sefer yapıyor. Şu ana kadar toplam yapılan sefer miktarı 70 bin kamyon. Kamu olarak bize verilen görev yıkılan binaları kaldırmak. Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazları yüzde 50 seviyesinde kaldırıldı. 20 gün içerisinde tamamını toparlamayı hedefliyoruz." dedi.