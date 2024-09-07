Kahramanmaraş’taki deprem ne anlama geliyor? “Narlı Fayı’nın güney bölümü kırıldı”

Türkiye yeni güne Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle başladı. Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, 6 Şubat depremlerini yaşayan bölgede panik yaşanmasına neden oldu. Peki Pazarcık’taki deprem ne anlama geliyor? Daha şiddetli bir deprem tehlikesi var mı? Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 09.31’de yaşanan depremle Narlı Fayı’nın güney bölümünün kırıldığını söyledi. Sözbilir, “Bundan sonra kırılmaların Sakçagöz, Yesemek ve Hacıpaşa faylarına doğru göç etmesi beklenir.” diye konuştu.

Kahramanmaraş’taki deprem ne anlama geliyor? “Narlı Fayı’nın güney bölümü kırıldı” - 1

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bu sabah saat 09.31’de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Hatay gibi çevre illerden de hissedildi.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ DEPREM ANI KAMERADA

TÜRKİYE HABERLERİ

Kahramanmaraş’taki deprem ne anlama geliyor? “Narlı Fayı’nın güney bölümü kırıldı” - 2

BÖLGEDEKİ VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

6 Şubat felaketini yaşandığı bölgede meydana gelen bu deprem, bölgede yaşayan vatandaşların panik yaşamasına neden oldu.

Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Peki bu deprem ne anlama geliyor?

Kahramanmaraş’taki deprem ne anlama geliyor? “Narlı Fayı’nın güney bölümü kırıldı” - 3

6 ŞUBAT DEPREMİNİN ARTÇISI

İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi’nden (DEÜ) Prof. Dr. Hasan Sözbilir, söz konusu depremin 6 Şubat depreminin bir artçısı olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş’taki deprem ne anlama geliyor? “Narlı Fayı’nın güney bölümü kırıldı” - 4

Sözbilir, “Depremin dış merkez yerine baktığımız zaman, 6 Şubat 2023 Pazarcık depreminde ilk kırılmanın yaşandığı Narlı güneyine karşılık geliyor. Burası aynı zamanda Ölüdeniz Fayı’na ait Sakçagöz Fayı’nın kuzey ucu. Ölüdeniz Fayı’nın Türkiye sınırları içindeki kolları güneye doğru Sakçagöz Fayı, Yesemek Fayı ve Hacıpaşa Fayı şeklinde devam ediyor. Daha güneyde Suriye, Lübnan, İsrail gibi ülkelerden geçerek 1000 kilometre uzunluğa kadar ulaşıyor.” diye konuştu.

Kahramanmaraş’taki deprem ne anlama geliyor? “Narlı Fayı’nın güney bölümü kırıldı” - 5

“NARLI FAYI’NIN GÜNEY BÖLÜMÜ KIRILDI”

Türkiye’deki diri fayların özelliklerinin araştırılması projesi kapsamında geçen ağustos ayında bölgede çalışma yaptıklarını anımsatan Sözbilir, “Gözlemlerimiz, 6 Şubat depreminde kuzey kesimi kırılan Narlı Fayı'nın güney bölümünün kırılmadığı yönündeydi. Bu görüşümüzü kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu depremde fayın güney bölümünde kırılmanın gerçekleştiğini görmüş olduk.” dedi.

Kahramanmaraş’taki deprem ne anlama geliyor? “Narlı Fayı’nın güney bölümü kırıldı” - 6

Sözbilir, bundan sonrası için üç noktayı işaret etti.

Prof. Dr. Sözbilir, şöyle devam etti:

“Bundan sonra kırılmaların Sakçagöz, Yesemek ve Hacıpaşa faylarına doğru göç etmesi beklenir. Bu konuda daha sağlıklı veri elde etmek için önümüzdeki hafta Hacıpaşa ve Yesemek faylarını arazide inceleyeceğiz.”
Kahramanmaraş’taki deprem ne anlama geliyor? “Narlı Fayı’nın güney bölümü kırıldı” - 7

4'Ü BULAN ARTÇILAR YAŞANABİLİR

NTV yayınına bağlanan Prof. Dr. Okan Tüysüz ise bölgede artçı sarsıntıların sürebileceğine dikkat çekti. Daha büyük bir deprem beklemediklerini anlatan Tüysüz, artçıların 4 büyüklüğüne kadar ulaşabileceğini ifade etti.

Yerbilimci Naci Görür ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Deprem hemen Sakçagöz fay segmanının kuzeye devamında ve olasılıkla Narlı Segmanı üzerinde. Olması normal addedilen, artçı bir deprem.” ifadelerini kullandı.

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