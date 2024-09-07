Kahramanmaraş’taki deprem ne anlama geliyor? “Narlı Fayı’nın güney bölümü kırıldı”
Türkiye yeni güne Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle başladı. Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, 6 Şubat depremlerini yaşayan bölgede panik yaşanmasına neden oldu. Peki Pazarcık’taki deprem ne anlama geliyor? Daha şiddetli bir deprem tehlikesi var mı? Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 09.31’de yaşanan depremle Narlı Fayı’nın güney bölümünün kırıldığını söyledi. Sözbilir, “Bundan sonra kırılmaların Sakçagöz, Yesemek ve Hacıpaşa faylarına doğru göç etmesi beklenir.” diye konuştu.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bu sabah saat 09.31’de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Hatay gibi çevre illerden de hissedildi.