Kahramanmaraş’taki deprem ne anlama geliyor? “Narlı Fayı’nın güney bölümü kırıldı”

Sözbilir, bundan sonrası için üç noktayı işaret etti.

Prof. Dr. Sözbilir, şöyle devam etti:

“Bundan sonra kırılmaların Sakçagöz, Yesemek ve Hacıpaşa faylarına doğru göç etmesi beklenir. Bu konuda daha sağlıklı veri elde etmek için önümüzdeki hafta Hacıpaşa ve Yesemek faylarını arazide inceleyeceğiz.”