Kahramanmaraş’taki deprem soruşturmalarında bir ilk: 3 kamu görevlisine soruşturma izni verildi

SAVCI, SORUŞTURMA İZNİ İSTEDİ

Savcı, bilirkişi raporunda tali kusurlu gösterilen dönemin Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Arzu Özaydın, elektrik elektronik mühendisi Öner Gürbüzel ile mimar Serap Binici’nin dosyasını ayırıp, haklarında taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatmak için Dulkadiroğlu Kaymakamlığı’ndan izin istedi.

Bunun üzerine kaymakamlıkta oluşturulan heyet, talebi değerlendirerek rapor hazırladı.

Talebi inceleyen kaymakamlık; statik proje ve hesap raporlarında beton sınıfının C30/37 olarak hesaplandığı ancak beton basınç deney raporlarında ve yapı denetim tarafından hazırlanan beton döküm tutanaklarında beton sınıfının C25/30 olduğu, uygun malzeme kullanılmadığı, 16’ncı tabliyeye ait beton basınç deney raporunun bulunmadığını belirledi.