Kahramanmaraş’taki deprem soruşturmalarında bir ilk: 3 kamu görevlisine soruşturma izni verildi
Kahramanmaraş’ta yürütülen deprem soruşturmalarında bir ilk yaşandı. Dulkadiroğlu Kaymakamlığı, 69 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı Güneşli Kocabaş Evleri’nin 7’nci bloğunun yıkılmasına ilişkin davada belediyede görevli 3 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. Haklarında soruşturma izni verilen 3 kamu görevlisinin, taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma ile görevi kötüye kullanma suçlarından cezalandırılması isteniyor.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine ilişkin soruşturmalarda bir ilk yaşandı.
Dulkadiroğlu ilçesindeki Güneşli Kocabaş Evleri’nin 7’nci bloğu, 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkıldı.
Enkaz altında kalan 69 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.2019’da yaşamın başladığı apartmanın yıkılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada binayı yapan şirketin ortaklarından Ökkeş Say, şantiye şefi Abdullah Üren ile yapı denetim firmasında denetçilik yapan Tebernüş Özyurt tutuklandı.