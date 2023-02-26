Kahramanmaraş'taki enkaz 1,5 ayda kaldırılacak

''BİR NEVİ, ŞEHRİ BURAYA TAŞIYORUZ''

Depremin ardından çöken binalardan kalan enkazı taşıdıklarını, bunun ağır bir görev olduğunu ifade eden Doğru şöyle devam etti:

"Bir nevi, şehri buraya taşıyoruz. Kolay bir görev değil. Bizim amacımız; şehirdeki depremin izlerini bir an önce silmek. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Öncelikle yoğun olarak ana caddelerden bu işleme başladık. Yaklaşık 1-1,5 ay içerisinde bu enkazın tamamını buraya getirmiş olacağız.