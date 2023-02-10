Kahramanmaraş’taki fay kırığı böyle görüntülendi

Çalışmalar sırasında 10 ilde hissedilen 7,7 büyüklüğündeki depreme neden olan fayın yeryüzünü kestiği yeri bulduklarını aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:



"Fay yeryüzünde ortalama 3 metre atım yaratmış, bunu fayın kestiği asfalt yolu ortalama 3 metre sol yana ötelemesinden anlıyoruz. Bu fay literatürde Gölbaşı-Türkoğlu segmenti olarak bilinir. Böylece fayın Gölbaşı-Türkoğlu hattı boyunca kırıldığını söyleyebiliriz. Bu zon boyunca ve yakınındaki evlerin önemli bir bölümü yıkılmış durumda. Bunu Kahramanmaraş-Gaziantep yolundaki Tevekkelli köyü yakınlarında gözlemledik."