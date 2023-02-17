Kahramanmaraş'taki kilometrelerce uzunluktaki fay kırığı havadan görüntülendi

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın, Hacıbebek Mahallesi üzerinde bulunan tarım arazilerinde kırıklar, yarıklar ve tümsekler oluştu.
Tarlaların üzerinden geçerek kilometrelerce uzayan fay hattı, havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Kahramanmaraş Türkoğlu Hacıbebek Mahallesi yolu üzerindeki tarım arazilerinde kırıklar, yarıklar ve tümsekler görüldü.
Fay hattı, neredeyse arazileri ortadan ikiye ayırdı.
Mahalle üzerindeki tahribat yalnızca tarlalarda değil, yollarda da göze çarptı. Depremin şiddetiyle arazi yanındaki yollarda da çökme ve kayma görüldü.
Doğduğundan beri bu köyde yaşayan 23 yaşındaki Hasan Çelik, bu bölgenin tarım arazisi olduğunu dile getirdi.
Deprem nedeniyle yarıklar ve tepeciklerin oluştuğunu dile getiren Çelik, yolların da kaydığını belirtti.
Çelik, "Normalde buralardan traktör girerken dümdüz giderdi ama bunlar çok fena kalkmış durumda. Fay hattı da büyük ihtimalle buradan geçiyor. Her tarafı patlatmış. Buraya gübre atılmak için traktörler giremez. O derece kötü olmuş. Normalde bu tarlalarda fare yoktu. Çok olmazdı. Depremden sonra hepsi yüzeye çıkmış, delikler oluşmuş. Farelerin hepsi yüzeye çıkmış" diye konuştu.