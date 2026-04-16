Kahramanmaraş'taki okul saldırısı: Saldırıyı 11 Nisan'da planlamış. Bilgisayarı inceleniyor.

Silahlı saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafına ABD'de altı öğrenciyi öldüren Elliot Rodger'ın fotoğrafını koyduğu ortaya çıkmıştı .

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Mevcut deliller itibariyle eyleme ilişkin herhangi bir terör bağlantısı tespit edilememiş olup eylemin failin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğu ön kanaatine varılmıştır." denildi.