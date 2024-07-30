Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu

YANGINA ŞAKA AMAÇLI PATLATILAN TORPİL NEDEN OLMUŞ

Zanlının ifadesinde, orman yangınını kasten çıkarmadığını iddia ederek, "Arkadaşlarıma şaka yapmak amaçlı torpil patlattık. Olaydan dolayı üzgünüm." dediği öğrenildi.