Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan ve 80 hektarlık alanda etkili olan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Zanlının ifadesinde, "Arkadaşlarıma şaka yapmak amaçlı torpil patlattık. Olaydan dolayı üzgünüm." dediği öğrenildi.

Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu - 1

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki gün Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi Fırnız Mesire Alanı yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu - 2

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, yangına sebep olduğu değerlendirilen M.S. (20) gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu - 3

Adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu - 4

YANGINA ŞAKA AMAÇLI PATLATILAN TORPİL NEDEN OLMUŞ

Zanlının ifadesinde, orman yangınını kasten çıkarmadığını iddia ederek, "Arkadaşlarıma şaka yapmak amaçlı torpil patlattık. Olaydan dolayı üzgünüm." dediği öğrenildi.

Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu - 5

80 HEKTARLIK ALAN ETKİLENMİŞTİ

28 Temmuz Pazar günü Suçatı Mahallesi Fırnız Mesire Alanı yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 18 saatte kontrol altına alınmış, yangından 80 hektarlık alan etkilenmişti.

Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu - 6
Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu - 7
Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu - 8
Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu - 9
Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu - 10
Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu - 11
Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu - 12
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