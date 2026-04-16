Kahramanmaraş'taki saldırıda yürek yakan ayrıntı. Ayla öğretmen öğrencilerini korumak için siper olmuş

Saldırının ardından acı bir ayrıntı da ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla öğretmen, okulda öğrencileriyle kurduğu güçlü iletişimle tanınıyordu.

56 yaşındaki Ayla Kara, saldırgan ateş açtığı sırada koridordaydı. Koşarak sınıfa girip kendini öğrencilerine siper ederek üstlerine kapandığını belirlenen öğretmen, kurşunlaırn hedefi oldu.

Meslektaşları ve öğrencileri tarafından çok sevilen bir öğretmen olan Kara’nın ölümü, eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı.

Hayatını kaybedenler için bugün cenaze töreni yapılacak.