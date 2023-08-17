Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa’ya gidip, dolandırıcılara 750 bin TL verdi
Kahramanmaraş’ta yaşayan O.K. isimli vatandaş, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. O.K., telefonla kendisini arayıp kamu görevlisi olarak tanıtan kişiye, Şanlıurfa’ya giderek 750 bin lira değerinde para ve altın verdi. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma, olayla ilgili olarak 3 kişiyi gözaltına aldı.
Telefon dolandırıcılarının son hedefi Kahramanmaraş’ta yaşayan O.K. oldu.
O.K.’yi telefonla arayan kişiler, kendisini hakim ve savcı olarak tanıtıp, terör örgütlerine finansman sağladığını söyleyerek korkutup para istedi.
O.K., Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa’ya gelerek burada tanımadığı kişilere 58 bin 400 TL para, 52 Cumhuriyet altını, 29 gram altın, 3 çeyrek altın olmak üzere toplam 750 bin TL değerinde nakit ve ziynet eşyasını teslim etti.
Bütün birikmişini dolandırıcılara veren O.K., şüphelilere bir daha telefonla ulaşamayınca, dolandırıldığını anlayıp, jandarmaya haber verdi.