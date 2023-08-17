Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa’ya gidip, dolandırıcılara 750 bin TL verdi

Telefon dolandırıcılarının son hedefi Kahramanmaraş’ta yaşayan O.K. oldu.

O.K.’yi telefonla arayan kişiler, kendisini hakim ve savcı olarak tanıtıp, terör örgütlerine finansman sağladığını söyleyerek korkutup para istedi.

O.K., Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa’ya gelerek burada tanımadığı kişilere 58 bin 400 TL para, 52 Cumhuriyet altını, 29 gram altın, 3 çeyrek altın olmak üzere toplam 750 bin TL değerinde nakit ve ziynet eşyasını teslim etti.

Bütün birikmişini dolandırıcılara veren O.K., şüphelilere bir daha telefonla ulaşamayınca, dolandırıldığını anlayıp, jandarmaya haber verdi.