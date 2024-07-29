Kahramanmaraş’tan Türkiye'nin her yerine gönderiliyor! 30 bin ton rekolte beklentisi var
Kahramanmaraş’ta modern tarım aletleriyle üretimi yapılan çerezlik ve yağlık ayçiçeğinde hasat dönemi başladı. İl genelinde 30 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor.
Kahramanmaraş’ta TİGEM’den kiralanan 20 bin dekarlık arazinin 16 bin dekarı sazlık ve bataklık olduğu için kullanılamıyordu. Modern tarım aletleri ve ekipmanları, aynı zamanda su tasarrufu sağlayan sulama sistemleri sayesinde çevreye duyarlı üretim faaliyetleri gerçekleştirdi.