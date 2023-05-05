Kahranmaraş depremlerinin neden olduğu yıkım Google Sokak Görünümü'nde

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor.
Fotoğraf: Depremlerden önce
İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem felaketinde can kaybı yaklaşık 50 bin oldu.
Fotoğraf: Depremlerden sonra
Depremlerin ardından bölgede 11 bin 20 artçı sarsıntı meydana geldi.
Fotoğraf: Depremlerden önce
İki depremin Adıyaman'da neden olduğu yıkım Google Sokak Görünümü'nde de yer aldı.
Fotoğraf: Depremlerden sonra
Platformda yer alan öncesi ve sonrası fotoğraflarda Adıyaman'daki birçok binanın yerle bir olduğu görüldü.
Fotoğraf: Depremlerden önce
Fotoğraf: Depremlerden sonra
Fotoğraf: Depremlerden önce
Fotoğraf: Depremlerden sonra
Fotoğraf: Depremlerden önce
Fotoğraf: Depremlerden sonra