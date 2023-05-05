Kahranmaraş depremlerinin neden olduğu yıkım Google Sokak Görünümü'nde

Google Sokak Görünümü'nden alınan görüntüler, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin neden öldüğü yıkımın boyutlarını gösterdi. Depremlerin öncesini ve sonrasını gösteren fotoğraflar, yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiği depremlerin vurucu bir tasvirini sunuyor.

Kahranmaraş depremlerinin neden olduğu yıkım Google Sokak Görünümü'nde - 1

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Fotoğraf: Depremlerden önce

TÜRKİYE HABERLERİ

Kahranmaraş depremlerinin neden olduğu yıkım Google Sokak Görünümü'nde - 2

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem felaketinde can kaybı yaklaşık 50 bin oldu.

Fotoğraf: Depremlerden sonra

Kahranmaraş depremlerinin neden olduğu yıkım Google Sokak Görünümü'nde - 3

Depremlerin ardından  bölgede 11 bin 20 artçı sarsıntı meydana geldi.

Fotoğraf: Depremlerden önce

Kahranmaraş depremlerinin neden olduğu yıkım Google Sokak Görünümü'nde - 4

İki depremin Adıyaman'da neden olduğu yıkım Google Sokak Görünümü'nde de yer aldı. 

Fotoğraf: Depremlerden sonra

Kahranmaraş depremlerinin neden olduğu yıkım Google Sokak Görünümü'nde - 5

BİRÇOK BİNA YERLE BİR OLDU

Platformda yer alan öncesi ve sonrası fotoğraflarda Adıyaman'daki birçok binanın yerle bir olduğu görüldü. 

Fotoğraf: Depremlerden önce

Kahranmaraş depremlerinin neden olduğu yıkım Google Sokak Görünümü'nde - 6

Fotoğraf:  Depremlerden sonra

Kahranmaraş depremlerinin neden olduğu yıkım Google Sokak Görünümü'nde - 7

Fotoğraf: Depremlerden önce

Kahranmaraş depremlerinin neden olduğu yıkım Google Sokak Görünümü'nde - 8

Fotoğraf: Depremlerden sonra

Kahranmaraş depremlerinin neden olduğu yıkım Google Sokak Görünümü'nde - 9

Fotoğraf: Depremlerden önce

Kahranmaraş depremlerinin neden olduğu yıkım Google Sokak Görünümü'nde - 10

Fotoğraf:  Depremlerden sonra

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