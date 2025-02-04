Kahvaltıda herkesin yaptığı 5 hata: Meğer mide asidi nedeniymiş

TURUNÇGİLLER VE DOMATES

Kahvaltıda portakal suyu içme fikrini seviyorsanız, bu fikri yeniden düşünmeniz için bir işarettir.

Bu listede meyveleri ve diğer geleneksel olarak sağlıklı yiyecekleri görmek sizi şaşırtabilir, ancak asit reflü domates, portakal, limon ve misket limonu gibi turunçgillerden de kaynaklanabilir.

Özellikle hiçbir şey yemiyorsanız, sık sık asit reflü yaşıyorsanız bu tür yiyeceklerden uzak durmalısınız. Ayrıca domatesler, midenin kendi kendine çok fazla gastrik asit üretmesine neden olarak mide ekşimesine yol açabilen sitrik ve malik asit içerir.





