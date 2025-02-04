Kahvaltıda herkesin yaptığı 5 hata: Meğer mide asidi nedeniymiş

Reflü mide asidinin yemek borusunu tahriş etmesiyle oluşan yaygın ve ağrılı bir durumdur. Narenciye, domates, yağlı yiyecekler, kahve, çay, bisküvi, kurabiye ve kızarmış yiyecekler gibi yiyecek ve içecekler semptomları şiddetlendirebilir. Önleyici tedbirler arasında daha küçük, sık öğünler, yemekten sonra uzanmaktan veya yorucu egzersizlerden kaçınmak ve yatma saatine yakın yemek yememek yer alır.

Kahvaltıda herkesin yaptığı 5 hata: Meğer mide asidi nedeniymiş - 1

Göğüs kemiğinizin yakınında veya üst karnınızda dayanılmaz bir yanma hissi yaşadınız mı? Eğer öyleyse, muhtemelen çok yaygın bir tıbbi sorun olan reflünüz var.

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Kahvaltıda herkesin yaptığı 5 hata: Meğer mide asidi nedeniymiş - 2

Basitçe söylemek gerekirse, asit reflü, midenizi ve boğazınızı birleştiren tüp olan yemek borusunun tahriş olmasıdır. Bu, mide asidi tüpün alt bölümüne sızdığında olur. Ancak, bazı yiyecekler mide asidine neden olur ve kahvaltıda bunlardan kaçınılmalıdır. Asit reflü için en kötü yiyecekler aşağıda listelenmiştir:


Kahvaltıda herkesin yaptığı 5 hata: Meğer mide asidi nedeniymiş - 3

TURUNÇGİLLER VE DOMATES

Kahvaltıda portakal suyu içme fikrini seviyorsanız, bu fikri yeniden düşünmeniz için bir işarettir.

Bu listede meyveleri ve diğer geleneksel olarak sağlıklı yiyecekleri görmek sizi şaşırtabilir, ancak asit reflü domates, portakal, limon ve misket limonu gibi turunçgillerden de kaynaklanabilir.

Özellikle hiçbir şey yemiyorsanız, sık sık asit reflü yaşıyorsanız bu tür yiyeceklerden uzak durmalısınız. Ayrıca domatesler, midenin kendi kendine çok fazla gastrik asit üretmesine neden olarak mide ekşimesine yol açabilen sitrik ve malik asit içerir.


Kahvaltıda herkesin yaptığı 5 hata: Meğer mide asidi nedeniymiş - 4

SAĞLIKSIZ YAĞLAR

Tereyağı ve peynir çoğu diyetin temel unsurlarından biri olsa da, kahvaltıda çok fazla yağ yemek aslında sindiriminizi bozabilir. Genel olarak, yağlı yiyecekler mide boşalmasını geciktirir ve mide üzerindeki baskıyı artırır.

Ulusal Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü, bunun sizi reflü semptomlarına karşı daha duyarlı hale getirebileceğini belirtiyor. Reflüyü önlemek için genel yağ tüketiminizi azaltmayı deneyebilirsiniz.


Kahvaltıda herkesin yaptığı 5 hata: Meğer mide asidi nedeniymiş - 5

KAHVE VEYA ÇAY

Sabahları içiken kahve, kişinin edinebileceği en kötü içecek alışkanlıklarından biridir. Kahvenizi tüketmeden önce 1 saat bekleyin. Önce yemeyi deneyin.

Çay ve kahve, asit reflüsünü şiddetlendiren kafeinli içeceklere örnektir. Kafein içermeyen çayları seçin. Kafeinli veya kafeinsiz kahve, reflü semptomlarını şiddetlendirebilir. Asit reflü veya hazımsızlık, kafeinin mide astarını tahriş etmesinden kaynaklanabilir.


Kahvaltıda herkesin yaptığı 5 hata: Meğer mide asidi nedeniymiş - 6

BİSKÜVİ VE KURABİYELER

Kahvaltıda, birçok kişi en sevdiği kurabiyeleri veya bisküvileri bir fincan çay veya kahveyle birlikte yemeyi sever. Ancak, bu maddeler birleşerek midenizde çok asidik bir ortam yaratır. Asitlik, kurabiyelerdeki un ve rafine şekerin, süt ürünleri ve çay veya kahvedeki kafeinle birleşmesinden kaynaklanır. Daha da kötüsü, mağazadan satın alınan bisküviler ve kurabiyeler de koruyucu maddeler, yapay tatlar ve katkı maddeleri içerir.


Kahvaltıda herkesin yaptığı 5 hata: Meğer mide asidi nedeniymiş - 7

KIZARMIŞ YİYECEKLER

Kahvaltıda kızarmış yiyecekleri tüketmeyi seviyor olabilirsiniz. Bu yiyecekler bağırsak sağlığınıza zarar verebilir. Kızarmış yiyecekler midenin aç karnına sindirmesi zor olabilir ve zararlı yağlar açısından zengindir. Midenin iç astarını tahriş eder ve asit reflüsüne neden olur.

ASİT REFLÜSÜNDEN KAÇINMAK İÇİN ADIMLAR

Daha sık ve daha küçük porsiyonlarda yiyin.

Yemekten sonra uzanmayın. Öğle yemeğinden hemen sonra şekerleme yapmayın. Yerçekimi, ister oturuyor olun ister ayakta olun, mide asidinin olması gereken yerde kalmasına yardımcı olur.

Yatmadan üç ila dört saat önce yemek yemekten kaçının. Yani, gece yarısı atıştırmalıklar veya geç akşam yemekleri yok.

Yemekten sonra, birkaç saat boyunca yorucu egzersizlerden kaçının. Yoğun bir egzersizden asit yemek borunuza girebilir.

Kahvaltıda herkesin yaptığı 5 hata: Meğer mide asidi nedeniymiş - 8
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