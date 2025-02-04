Kahvaltıda herkesin yaptığı 5 hata: Meğer mide asidi nedeniymiş
Reflü mide asidinin yemek borusunu tahriş etmesiyle oluşan yaygın ve ağrılı bir durumdur. Narenciye, domates, yağlı yiyecekler, kahve, çay, bisküvi, kurabiye ve kızarmış yiyecekler gibi yiyecek ve içecekler semptomları şiddetlendirebilir. Önleyici tedbirler arasında daha küçük, sık öğünler, yemekten sonra uzanmaktan veya yorucu egzersizlerden kaçınmak ve yatma saatine yakın yemek yememek yer alır.
Göğüs kemiğinizin yakınında veya üst karnınızda dayanılmaz bir yanma hissi yaşadınız mı? Eğer öyleyse, muhtemelen çok yaygın bir tıbbi sorun olan reflünüz var.