"Kahverengi kokarca" istilası olumsuz etkiledi: 3'lü zarar, 50 bin ton kayıp var

‘EN AZ 250 BİN TONLUK BİR REKOLTE KAYBIMIZ OLDU’

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu üyesi Sebahattin Arslantürk, zirai don, kuraklık ve kahverengi kokarca zararlısının fındık tarımını olumsuz etkilediğini ifade ederek, “Kahverengi kokarca maalesef son yıllarda bölgemize zarar vermeye başladı. Sadece bölgemizle de kalmadı. Bakanlığımızın tespitlerine göre 33 ilde zarar söz konusu. Artarak devam ediyor. Toplamda baktığınız zaman 2025 mahsulünde kuraklığa bağlı 60 bin ton, kokarcaya bağlı 40 bin ton, nisan ayında yaşamış olduğumuz don da en az 150 bin ton olmak üzere maalesef en az 250 bin tonluk bir rekolte kaybımız oldu. Bu da son yılların en büyük kaybı manasına geliyor. Tüm zamanların en az rekoltesi bekleniyor. Bu sezon fındığa verdiği zarar 40 bin ton olduğunu öngörüyoruz. Geçen yıl bu rakam 30 bin tondu. Bu da yaklaşık 15 milyon TL civarında bir zarara tekabül ediyor. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde zararın boyutunun her geçen yıl artarak devam edeceğini şimdiden söyleyebiliriz” diye konuştu.