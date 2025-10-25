"Kahverengi kokarca" istilası olumsuz etkiledi: 3'lü zarar, 50 bin ton kayıp var
Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, mücadelenin sürdürüldüğü istilacı 'kahverengi kokarca' adlı böcek türünün yanı sıra, kuraklık ve zirai don tehlikeleriyle rekolte olumsuz etkilendi. Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu üyesi Sebahattin Arslantürk, “Maalesef en az 250 bin tonluk bir rekolte kaybımız oldu. Bu da son yılların en büyük kaybı manasına geliyor” dedi.
Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta verim ve kalite kaybına yol açan, fındık başta olmak üzere bahçelerde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böceğe karşı başlatılan kimyasal ve biyolojik mücadeleler sürüyor.