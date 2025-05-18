Kalbi "yatay" doğdu, hayatta kalması mucizeydi: Ameliyat sonrası yaşayan ikinci vaka

"MUCİZE ÇÜNKÜ AMELİYAT SONRASI YAŞAYAN İKİNCİ VAKA"

“Fatma Nur'un klinik tablosunu gördüğümde, muhakkak bir şey yapmam gerektiğini düşündüm" diyen Prof. Dr. Kalangos, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuk öyle bir durumdaydı ki tek ümit ameliyatla yeni bir damar oluşturmak, özellikle ilerleyen baskıdan sağ akciğerini kurtarmak, dolayısıyla sağ akciğeri kurtarmak demek hayatını da kurtarmaktı. Müessesinin de yardımıyla, eğitim vakası olarak yatırıldı hastaneye ve güzel bir ameliyat yaptık Dr. Yılmaz'la beraber. Kalbin yatay pozisyonunu düzeltmek mümkün değildi. Ama biz, solunum yollarına olan baskıyı ortadan kaldırdık. Bunu da kalpten çıkan ana damarı kesip, bir taraftan uzatıp bir taraftan da sol göğüs boşluğuna geçirerek yeni bir aort kavisi oluşturarak yaptık. Ölüden alınan yaklaşık 11 santimlik uzun bir damar kullandık. Sol akciğeri iltihabi bir apseye dönüştüğü için tamamen çıkarmak zorunda kaldık. Bu vaka benim hiç unutmayacağım bir vaka oldu. Mucize, çünkü bir kere bu sendrom dünyada da çok çok nadir. Dünyada yayınlanmış bu tekniğe benzer yapılmış bir ameliyat sonrası, yalnız bir vaka var yaşayan. Üstelik bizim hastamızın sol akciğeri de kaybedilmiş durumdaydı. Çok sağlam bir ekiple bu ameliyata girdik. Zaten bir vakanın da başarısı, kompetan insan gücüne bağlı."