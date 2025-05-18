Kalbi "yatay" doğdu, hayatta kalması mucizeydi: Ameliyat sonrası yaşayan ikinci vaka
Fatma Nur Yolaldı (5,5), göğüs boşluğunda yatay şekilde duran bir kalple doğdu. Kalbin anormal pozisyonu, akciğeri besleyen ana damara baskı yaptığı için Fatma Nur'un sol akciğeri geçen yıl tamamen iflas etti. Ameliyat olması gerekiyordu ama çok riskli olduğu için hiçbir merkez yapmak istemedi.
Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos ile Opr. Dr. Yılmaz Zorman liderliğindeki bir ekip, Türkiye'de ilk kez yapılan bir operasyonla Fatma Nur'u, sağlığına kavuşturdu. Fatma Nur'un bedeni ameliyat sırasında 20 dereceye kadar soğutuldu, kalbin baskı yaptığı damar, kadavradan alınan 11 santimlik damarla değiştirildi. Damarı yeniden oluşturuldu. Fatma Nur, bu sendromla dünyaya gelen ve ameliyattan sonra hayatta kalabilen dünyadaki ikinci vaka olarak literatüre girecek.
Ankara'da yaşayan Fadile ve Mustafa Yolaldı çiftinin ikinci çocuğu olan 5,5 yaşındaki Fatma Nur, kalbi, göğüs boşluğunda 'yatay' pozisyonda doğdu. 'Topsy-Turvy sendromu' olarak bilinen ve dünyada da çok nadir görülen bu hastalığı dışında, Fatma Nur'un akciğeri besleyen ana damarı ile kanın tüm vücuda dağılmasını sağlayan aort damarı arasındaki duvarda, çok nadir görülen başka bir anomaliden dolayı delik vardı.
Fatma Nur, henüz 30 günlükken Ankara'da bir merkezde geçirdiği ağır bir ameliyatla hayatına başladı ve damarlar arasındaki duvarda bulunan delik kapatıldı. Ancak 1 yaşına geldiğinde, kalbin anormal pozisyonu nedeniyle solunum sıkıntıları başladı. Çünkü göğüs boşluğunda neredeyse 90 derece ters pozisyonda duran kalbi, akciğerleri besleyen ana damara baskı yapıyordu. Fatma Nur'un hayatı, sonraki 4 yıl boyunca hastanelerde geçti. Sonunda sol akciğeri iflas etti. Fatma Nur'un sağ akciğeri, dolayasıyla hayatı da tehlikedeydi ve kalbinin baskı yaptığı damarın pozisyonunu değiştirecek bir ameliyat geçirmesi gerekiyordu. Ancak Türkiye'de bu ameliyat daha önce hiç yapılamamıştı.