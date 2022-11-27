Kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı Aleyna, son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazı öncesi konuşan Baba Recep Gökçe, şunları ifade etti:

"Kelimelerin bittiği nokta. Başka Aleyna'ların canı yanmasın, çok büyük ceza versinler. Müebbet de verseler benim içim ferahlamayacak, benim kızım geri gelmeyecek. 18 gün ancak dayanabildi benim yavrum, son anlarda artık yetmedi kalbi. Rabbimden mucize olmadı. Yavrum cennet kapılarına gitsin, çiçekler bahçesinde yüzsün. Burada uçacaktı uçamadı, orada melek olsun uçsun. Hostes olmuştu uçamadı. Büyük ceza versinler, içim yanıyor. Bu cinayettir kaza değil. 13 sene önce de bir kadını öldürmüş, 40 gün yatmış çıkmış. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?"