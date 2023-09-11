Kaldırım taşlı, bıçaklı saldırıda 2 tutuklama kararı

Sultangazi’de lise öğrenci Merve’yi kaldırım taşıyla suratından, arkadaşını da bıçakla kulağından yaralayan saldırgan ile beraberindeki kişi tutuklandı.

Sultangazi Eski Habipler Mahallesi’nde 7 Eylül günü saat 15.30 sıralarında 10. sınıf öğrencisi Merve N.K isimli kız, okul kitaplarını almak için evden çıkarak bir arkadaşıyla buluşmuş, okulun yanındaki bir parkta oturan genç kız ve arkadaşının yanlarına gelen bir grup erkek sözlü tacizde bulunmuştu.

Ç.İ. isimli genç, Merve N.K. ve arkadaşını rahatsız eden grubu uyarıp tepki göstermişti.