Kaldırım taşlı, bıçaklı saldırıda 2 tutuklama kararı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde lise öğrencisi Merve’yi kaldırım taşıyla yaralayıp, ona yardım etmeye çalışan arkadaşının da kulağını kesen saldırgan ve beraberindeki kişi mahkemeye çıkarıldı. Saldırgan ve beraberindeki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaldırım taşlı, bıçaklı saldırıda 2 tutuklama kararı - 1

Sultangazi’de lise öğrenci Merve’yi kaldırım taşıyla suratından, arkadaşını da bıçakla kulağından yaralayan saldırgan ile beraberindeki kişi tutuklandı.

Sultangazi Eski Habipler Mahallesi’nde 7 Eylül günü saat 15.30 sıralarında 10. sınıf öğrencisi Merve N.K isimli kız, okul kitaplarını almak için evden çıkarak bir arkadaşıyla buluşmuş, okulun yanındaki bir parkta oturan genç kız ve arkadaşının yanlarına gelen bir grup erkek sözlü tacizde bulunmuştu.

Ç.İ. isimli genç, Merve N.K. ve arkadaşını rahatsız eden grubu uyarıp tepki göstermişti.

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Kaldırım taşlı, bıçaklı saldırıda 2 tutuklama kararı - 2

Bunun üzerine çıkan kavgada dövülen Ç.İ. kız arkadaşlarını alarak olay yerinden uzaklaşmış, peşlerini bırakmayan grup çağırdıkları arkadaşlarıyla beraber takip ettikleri gençlerin önünü tekrar keserek saldırmıştı.

O esnada gruptan birinin fırlattığı kaldırım taşı Merve N.K’nın yüzüne gelmiş, 5 dişi kırılan genç kız hastaneye kaldırılmıştı.

Genç kızın yüzüne ve tartışma sırasında yaralanan Ç.İ.’nin kesilen kulağına dikiş atılmıştı.
Kaldırım taşlı, bıçaklı saldırıda 2 tutuklama kararı - 3

TUTUKLANDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kaldırım taşını fırlatan O.A.A. yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan incelemede O.A.A’nın Merve N.K. ve Ç.İ. ile aynı okulda eğitim gördüğü belirlenmişti.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından “kasten yaralama” suçundan adliyeye sevk edilmişti.
Kaldırım taşlı, bıçaklı saldırıda 2 tutuklama kararı - 4

Öte yandan olaya karışan bir kişinin daha gözaltına alınarak adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

İki şüpheli de sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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