imsakiye

Kale Belediyesi hangi partide? Kale Belediye başkanı kimdir? Kale Belediye başkan adayları

Kale Belediyesi hangi partide? Kale Belediye Başkanı kimdir? Kale Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Kale Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Kale Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Kale yerel seçim sonuçları..

Kale Belediyesi hangi partide? Kale Belediye başkanı kimdir? Kale Belediye başkan adayları - 1

KALE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denzili'nin Kale Belediyesini  6.216 alınan oy ve %46.26 oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet Salih Sağınç kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%46.26
  • İyi Parti%26.25
  • DP%26.23
  • Vatan Partisi%0.57
  • Saadet Partisi%0.56
  • BTP%0.13

TÜRKİYE HABERLERİ

Kale Belediyesi hangi partide? Kale Belediye başkanı kimdir? Kale Belediye başkan adayları - 2

KALE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kale Belediyesi Başkanı  Mehmet Salih Sağınç Kimdir?

03 Ocak 1979 Kale doğumlu. İlkokulu ve Ortaokulu Karagöl (Gölbaşı) İlköğretim okulunda, liseyi Nazilli Lisesinde okudu.

Yükseköğretim hayatıma Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde başlayıp Yatay Geçiş yaparak Denizli Pamukkale Üniversitesinde Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden mezun oldu.

Yine Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Fen Bilimleri Öğretimi Dalında Tezsiz Yüksek Lisansımı tamamladı.

2009-2014 Yılları arasında bir dönem Denizli/Kale Gölbaşı Belde Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kale Belediyesi hangi partide? Kale Belediye başkanı kimdir? Kale Belediye başkan adayları - 3

KALE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MEHMET SALİH SAĞINÇ
  • MEHMET UĞUR TATAR
  • ÖZKAN DÖNMEZ
  • MUSTAFA TATARCIM
  • ERDOĞAN İNCEDAYI
  • MERT EFE SARIYER
  • TACETTİN ÇİYİM
  • ŞUAYIP KAYA
  • ERKAN HAYLA
  • BİLAL EKİNCİ
  • YAŞAR ORHAN
  • YASEMİN DAĞ
  • BAHAETTİN GÜNER
  • KADİR HORZUM
Kale Belediyesi hangi partide? Kale Belediye başkanı kimdir? Kale Belediye başkan adayları - 4

DENİZLİ İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET! 

Seçim Sonuçları

Denizli Seçim Sonuçları


Acıpayam Seçim Sonuçları 2024
Babadağ Seçim Sonuçları 2024
Baklan Seçim Sonuçları 2024
Bekilli Seçim Sonuçları 2024
Beyağaç Seçim Sonuçları 2024
Bozkurt Seçim Sonuçları 2024
Buldan Seçim Sonuçları 2024
Çal Seçim Sonuçları 2024
Çameli Seçim Sonuçları 2024
Çardak Seçim Sonuçları 2024
Güney Seçim Sonuçları 2024
Çivril Seçim Sonuçları 2024
Honaz Seçim Sonuçları 2024
Kale Seçim Sonuçları 2024
Merkezefendi Seçim Sonuçları 2024
Pamukkale Seçim Sonuçları 2024
Sarayköy Seçim Sonuçları 2024
Serinhisar Seçim Sonuçları 2024
Tavas Seçim Sonuçları 2024

DAHA FAZLA GÖSTER