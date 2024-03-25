Kale Belediyesi hangi partide? Kale Belediye başkanı kimdir? Kale Belediye başkan adayları
Kale Belediyesi hangi partide? Kale Belediye Başkanı kimdir? Kale Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Kale Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Kale Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Kale yerel seçim sonuçları..
KALE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denzili'nin Kale Belediyesini 6.216 alınan oy ve %46.26 oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet Salih Sağınç kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%46.26
- İyi Parti%26.25
- DP%26.23
- Vatan Partisi%0.57
- Saadet Partisi%0.56
- BTP%0.13