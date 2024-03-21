Kalecik Belediyesi hangi partide? Kalecik Belediye başkanı kimdir? Kalecik Belediye başkan adayları
Kalecik Belediyesi hangi partide? Kalecik Belediye Başkanı kimdir? Kalecik Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Kalecik Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Kalecik Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Kalecik yerel seçim sonuçları..
KALECİK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Kalecik Belediyesini 5.739 alınan oy ve %60.50 oy oranı ile AK Parti adayı Duhan Kalkan kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %60.50
- CHP %30.87
- BBP %7.57
- Saadet Partisi %0.35
- DSP %0.28
- BTP %0.24
- Diğe %0.19