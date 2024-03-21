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Kalecik Belediyesi hangi partide? Kalecik Belediye başkanı kimdir? Kalecik Belediye başkan adayları

Kalecik Belediyesi hangi partide? Kalecik Belediye Başkanı kimdir? Kalecik Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Kalecik Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Kalecik Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Kalecik yerel seçim sonuçları..

Kalecik Belediyesi hangi partide? Kalecik Belediye başkanı kimdir? Kalecik Belediye başkan adayları - 1

KALECİK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Kalecik Belediyesini 5.739 alınan oy ve %60.50 oy oranı ile AK Parti adayı Duhan Kalkan kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %60.50
  • CHP %30.87
  • BBP %7.57
  • Saadet Partisi %0.35
  • DSP %0.28
  • BTP %0.24
  • Diğe %0.19

TÜRKİYE HABERLERİ

Kalecik Belediyesi hangi partide? Kalecik Belediye başkanı kimdir? Kalecik Belediye başkan adayları - 2

KALECİK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kalecik Belediyesi Başkanı Duhan Kalkan Kimdir?


1983 doğumludur. Ankara Kaleciklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Babası emekli general, annesi ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Bilecik, Tarsus, Divriği, İstanbul, Çanakkale, Erzurum, Bingöl, İzmir, Konya, Diyarbakır ve Ankara’da yaşamıştır.

2007 yılında Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden, 2017 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Doktorasını 2015 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlamıştır.

2008-2014 yıllarında Başbakanlık'ta Güvenlik Politikaları Uzmanı br 2014-2018 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Uzmanı olarak görev yürütmüştür.

31 Mart 2019 yerel seçimlerde Ankara’nın Kalecik İlçesine AK Parti’den Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiş ve Kalecik Belediye Başkanı seçilmiştir. 05.04.2019 tarihinde mazbatasını alarak görevine başlamış ve halen Kalecik Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.


Kalecik Belediyesi hangi partide? Kalecik Belediye başkanı kimdir? Kalecik Belediye başkan adayları - 3

KALECİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • FİLİZ ULUSOY
  • YAŞAR TOPRAK
  • AHMET DÖNMEZ
  • MUSTAFA KARADAĞLI
  • MUSTAFA DEMİR
  • ABDULLAH GÖLLÜ
  • DUYGU ÜN
  • İSMAİL HAKKI BEKTAŞ
  • SATILMIŞ KARAKOÇ
  • HALİT TANLAK
  • MEHMET YURTOĞLU
  • ABDULKADİR EREGİZ
  • ERDAL DAL
  • ALİME AKTAŞ TOPAL
  • ÖMER KARAKOÇ
  • BORA SARIKAYA
Kalecik Belediyesi hangi partide? Kalecik Belediye başkanı kimdir? Kalecik Belediye başkan adayları - 4

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