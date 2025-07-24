Kalp hastalığı işareti olabilir: Sabahları bu belirti ele veriyor

Kalp hastalıkları, dünya genelinde en yaygın ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Bazı vakalarda belirtiler aniden ortaya çıkıp kalp krizine neden olsa da, çoğu zaman bu hastalıklar yıllar içinde sinsi biçimde ilerliyor.

Kalp hastalığı işareti olabilir: Sabahları bu belirti ele veriyor - 1

Uzmanlar, özellikle 40 yaş üstü bireylerin düzenli olarak kalp kontrollerini yaptırmaları gerektiğini vurgularken, sabah saatlerinde gözlemlenen bazı semptomlara dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

İşte göz ardı edilmemesi gereken beş sabah belirtisi:


TÜRKİYE HABERLERİ

Kalp hastalığı işareti olabilir: Sabahları bu belirti ele veriyor - 2

1. GÖĞÜS AĞRISI VE BASKI HİSSİ

Sabah uyanıldığında hissedilen göğüs ağrısı veya rahatsızlık, kalp krizi riskine işaret edebilir. Genellikle göğsün orta veya sol tarafında hissedilen bu baskı, kollara (özellikle sol kola), boyuna, çeneye, sırta ya da mideye yayılabilir. Uzmanlar, hastaların bu ağrıyı çoğu zaman “göğsümde fil oturuyormuş gibi” tanımladıklarını belirtiyor. Ağrı birkaç dakikadan uzun sürerse, acil tıbbi müdahale gerekiyor.


Kalp hastalığı işareti olabilir: Sabahları bu belirti ele veriyor - 3

2. NEFES DARLIĞI

Sabahları gelişen nefes darlığı, kalbin akciğerlere yeterli kan pompalayamaması nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Bu durum, akciğerlerde sıvı birikmesine ve solunum güçlüğüne yol açabiliyor. Uzun süren ya da aniden şiddetlenen nefes darlığı, öksürük veya hırıltı gibi belirtilerle birleştiğinde, ciddi bir kalp problemi olasılığını artırıyor.


Kalp hastalığı işareti olabilir: Sabahları bu belirti ele veriyor - 4

3. DÜZENSİZ KALP ATIŞI VE ÇARPINTI

Uyanır uyanmaz yaşanan çarpıntı ve düzensiz kalp ritmi (aritmi), özellikle sabah saatlerinde artan kortizol hormonu nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Bu durum baş dönmesi, göğüs ağrısı ve ani yorgunlukla birlikte görüldüğünde, iskemik kalp hastalığı veya kardiyomiyopati gibi ciddi durumların habercisi olabiliyor. Uzmanlar, bu belirtilerin takibini yapmak için kalp ritim günlüğü tutulmasını öneriyor.


Kalp hastalığı işareti olabilir: Sabahları bu belirti ele veriyor - 5

4. YORGUNLUK VE HALSİZLİK

Yeterli uykuya rağmen sabahları yaşanan aşırı yorgunluk, kalbin vücuda yeterli oksijen taşıyamadığı anlamına gelebilir. Bu tür bir halsizlik özellikle kadınlarda, kalp hastalığının ilk belirtisi olabilir. Günlük aktivitelerde zorlanma ve nefes darlığı ile birlikte görülüyorsa, tıbbi değerlendirme kaçınılmaz hale gelir.


Kalp hastalığı işareti olabilir: Sabahları bu belirti ele veriyor - 6

5. BAŞ DÖNMESİ VE SERSEMLİK

Sabah saatlerinde sık görülen baş dönmesi, kalbin beyne yeterli kan gönderememesiyle ilişkilidir. Tıkalı damarlar, tansiyon dalgalanmaları ve kalp ritim bozuklukları bu duruma yol açabilir. Baş dönmesine terleme, mide bulantısı veya baygınlık hissi eşlik ediyorsa, hemen sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir.


Kalp hastalığı işareti olabilir: Sabahları bu belirti ele veriyor - 7

SABAH BELİRTİLERİNE DİKKAT!

Uzmanlara göre, kortizol ve kan basıncı seviyelerinin sabah saatlerinde değişkenlik göstermesi, kalple ilgili belirtilerin bu saatlerde daha sık görülmesine neden oluyor. Bu nedenle, sabah saatlerinde ortaya çıkan uyarı işaretlerinin erken fark edilmesi, erken teşhis ve tedavi açısından büyük önem taşıyor.

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