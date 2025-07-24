Kalp hastalığı işareti olabilir: Sabahları bu belirti ele veriyor

SABAH BELİRTİLERİNE DİKKAT!

Uzmanlara göre, kortizol ve kan basıncı seviyelerinin sabah saatlerinde değişkenlik göstermesi, kalple ilgili belirtilerin bu saatlerde daha sık görülmesine neden oluyor. Bu nedenle, sabah saatlerinde ortaya çıkan uyarı işaretlerinin erken fark edilmesi, erken teşhis ve tedavi açısından büyük önem taşıyor.



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