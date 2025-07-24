Kalp hastalığı işareti olabilir: Sabahları bu belirti ele veriyor
Kalp hastalıkları, dünya genelinde en yaygın ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Bazı vakalarda belirtiler aniden ortaya çıkıp kalp krizine neden olsa da, çoğu zaman bu hastalıklar yıllar içinde sinsi biçimde ilerliyor.
Uzmanlar, özellikle 40 yaş üstü bireylerin düzenli olarak kalp kontrollerini yaptırmaları gerektiğini vurgularken, sabah saatlerinde gözlemlenen bazı semptomlara dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.
İşte göz ardı edilmemesi gereken beş sabah belirtisi: