Kalp kapağı çürümüş, 7 saat süren zorlu ameliyat: Doktorlar "mucizevi bir olay" diyor
Kahramanmaraş’ta kalp kapakçığı değişimi için ameliyata alınan Aziz Karabörk’ün (47) kalbinden 10 santim büyüklüğünde 250 gram ağırlığında kitle çıkarıldı.
7 saat süren ameliyatı yapan Doç. Dr. Mehmet Kirişci, daha önce de benzer ameliyatlar yaptıklarını belirterek, “Lakin bu hastamızdaki kalbin içerisindeki pıhtının ağırlığı ve boyutu ilk defa gördüğümüz bir hadise. Bu kadar büyük bir kalp kitlesi oluşmuş olması çok az görülen tablo. Yani 10 santim ve üzerinde bir pıhtıyla kalmış olması ve çıkarılması mucizevi bir olay” dedi.