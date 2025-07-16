Kalp kapağı çürümüş, 7 saat süren zorlu ameliyat: Doktorlar "mucizevi bir olay" diyor

“Bu hastamızda da bu büyüme esnasında bu kopan pıhtılar beynine ya da vücuduna herhangi bir organa ataraktan ciddi bir ölüm de dahil olmak üzere, felç de olmak üzere birtakım ciddi problemler oluşturabilir. Şimdi bu hastamız tedavi süreci içerisinde pıhtının ileri derecede büyümesine yaklaşık 10 santimetreye ulaşmasına kadar tedavi içerisine alınmamış. Bu ilerleme süreci içerisindeki pıhtılar kopup da felç gibi, ölüm gibi tablolar oluşturabilecekken oluşturmadan mucizevi bir şekilde yaklaşık 10 santimetreye ulaşana kadar fark edilmeden büyümüş. Bu aşamada bu pıhtılar oradan kopup atmış olsaydı şayet ölüm tablosu oluşabilirdi Dolayısıyla biz bu hastamızın tanısını koyduk ve ameliyata aldık. Ameliyatta romatizmal olarak oluşan kalp kapağı taşlaşmış şekildeydi. Onu çıkarttık ve açtığımızdaki en önemli şey kalbin içerisindeki sol tarafında tamamen içini dolduran ve parçalı bir şekilde oluşmuş totalin de 10 santime ulaşan 250 grama ulaşan bir ağırlıkta bir pıhtı oluştuğunu gördük. Bu kalbin içerisinde bu aşamaya kadar gelmiş olması ve hayatta kalmış olması bu hasta için mucizevi bir olay. Pıhtıları çıkarırken kalbin içerisine yeni bir zar oluşturduğunu gördük. Hani bu olayın büyüme aşamasına kadar ne kadar geç kalındığının göstergelerinden birisi. Hem oluşan bu pıhtı zarını aynı zamanda da pıhtıların hepsini tamamen çıkarttık ve temizledik.”



