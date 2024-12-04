Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulans şoförüne saldırıda 54 gün sonra tahliye
Bursa’da kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önünü kesip, paramedik sürücü Muhammed Ali Karasulu’ya saldıran tekstilci S.Y. ile tutuklu oğlu Melih Y.’nin yargılandıkları davada ilk duruşmada tahliye kararı geldi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık S.Y.’ye uygulanan adli kontrol şartı kaldırılırken, Melih Y. yurt dışı yasağı konularak 54 gün sonra salıverildi.
Bursa’da otoyolda yolunu kestiği paramedik ambulans şoförüne saldıran sanık, 54 gün sonra tahliye edildi.Olay, 10 Ekim’de saat 19.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda meydana geldi.