Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulans şoförüne saldırıda 54 gün sonra tahliye

Bursa’da kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önünü kesip, paramedik sürücü Muhammed Ali Karasulu’ya saldıran tekstilci S.Y. ile tutuklu oğlu Melih Y.’nin yargılandıkları davada ilk duruşmada tahliye kararı geldi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık S.Y.’ye uygulanan adli kontrol şartı kaldırılırken, Melih Y. yurt dışı yasağı konularak 54 gün sonra salıverildi.

Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulans şoförüne saldırıda 54 gün sonra tahliye - 1

Bursa’da otoyolda yolunu kestiği paramedik ambulans şoförüne saldıran sanık, 54 gün sonra tahliye edildi.

Olay, 10 Ekim’de saat 19.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulans şoförüne saldırıda 54 gün sonra tahliye - 2

Kalp krizi geçiren N.G. (80) adlı kadın hastanın Gemlik Devlet Hastanesi’nden Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği ambulans, emniyet şeridinde ilerlediği sırada arkadan gelen otomobilin sürücüsü selektör yapıp, korna çalarak yol istedi.

Paramedik ambulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu, otomobile yol verdi.

İddiaya göre; otomobildeki tekstil firması sahibi S.Y. ile oğulları S.Y. (23) ve Melih Y., Karasulu’ya ambulansta hasta olmadığını ve boşuna siren çaldığını söyleyerek tepki gösterdi.

Baba ve oğulları otomobille ambulansın önünü kesti.

Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulans şoförüne saldırıda 54 gün sonra tahliye - 3

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEYİP, TEHDİT ETTİ

S.Y. ile oğullarının otomobilin içindeyken cep telefonları ile emniyet şeridinde seyir halinde olan ambulansı çektikleri görüntüler de ortaya çıktı.

S.Y. kullandığı otomobille, ambulansın önünü kesip, aracından inerek yanına gittiği sürücü Karasulu’nun, “Hasta var, önüme kırıyorsun.” dediği, S.Y.’nin de ambulans şoförüne, “İl Sağlık Müdürü’ne atıyorum şimdi.” diyerek küfrettiği görüldü.

Ambulansın arkasında hasta olup, olmadığını kontrol eden baba ve oğulları, o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Ambulansın sürücü tarafına geçen S.Y.’nin, Karasulu’nun boğazını sıktığı iddia edildi.

Yaşananlara tepki gösteren kadın sağlık görevlisinin üstüne yürüyen Melih Y.’nin, kendisini engellemek isteyen Karasulu’ya ardı ardına yumruk attığı da görüntülendi.

Görüntülerde, bir süre daha sağlık görevlileriyle tartışan baba ile oğullarının, otomobillerine binerek uzaklaştığı anlar da yer aldı.

Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulans şoförüne saldırıda 54 gün sonra tahliye - 4

HASTAYI YETİŞTİRMEK İÇİN YARALI HALDE YOLA DEVAM ETTİ

Hastayı yetiştirmek için yaralı halde ambulansı kullanıp, Bursa Şehir Hastanesi’ne giden Karasulu'nun dil kıkırdağının kırıldığı, dudağının darbeye bağlı olarak yarıldığı ve çene kemiğinde travma olduğu tespit edildi.

İlk müdahalesi yapılan Karasulu’ya 7 gün iş göremez raporu verilirken, şikayet sonrası gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş insanı S.Y. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, oğlu Melih Y. tutuklandı.

Baba S.Y. ile oğlu Melih Y.'nin kasten yaralama suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bursa 45’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı.

Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulans şoförüne saldırıda 54 gün sonra tahliye - 5

Paramedik sürücünün boğazını sıktığı iddia edilen S.Y. ifadesinde, yol verdikleri Muhammed Ali Karasulu’nun, ambulansın camından el kol hareketi yapıp, kendilerine küfrettiği söyleyerek, şöyle devam etti:

“Yine kendisi yavaş bir şekilde ilerlemeye devam edip, 'Sağa çekin, kolluk çağıracağım' dedi. Biz de aracımızı sağ şeride doğru çektik. Daha sonra araçtan inip, ambulans şoförünün yanına gidip kendisine, 'Seni İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayet edeceğim' dedim.

Daha sonra oğlum Melih yanıma geldi. Ambulans şoförü kapıyı açıp, araçtan inmeye çalışırken olayın daha fazla büyümemesi için oğlum Melih, 'İnme yoluna devam et' dedi. Bu sırada Melih ile ambulans şoförü arasında bir arbede oldu.

Ambulans şoförünün oğlumun sağ elini büktüğünü gördüm. Daha sonra kendisi aracın ön tarafına doğru geldi. Melih'i ittirerek küfretti ve oğlumun daha önce alçılı olan ayağına basması nedeniyle, oğlum olayın etkisiyle kendisine 2 defa yumruk attı.”
Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulans şoförüne saldırıda 54 gün sonra tahliye - 6

“BİZDEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM”

54 gündür Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Melih Y. ise ifadesinde, ambulans sürücüsünün babasına küfrettiğini belirterek, şunları anlattı:

“Muhammed Ali Karasulu beni ittirerek yine küfretti ve benim daha önce top oynarken çatlattığım ayağıma bastı. Benim canım yandığı için olayın etkisiyle ben de kendisine yumruk attım. Yumruk attığım için pişmanım.

Hastaneye gittiğimde ambulans şoförünün bizden şikayetçi olacağını düşünmediğimden, kayıt açtırırken elimi duvara çarptığımı ve bu şekilde yaralandığımı söylemiştim. Ambulans şoförüne hakaret içerikli bir söylemim olmadı, suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi isterim.”
Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulans şoförüne saldırıda 54 gün sonra tahliye - 7

54 GÜN SONRA TAHLİYE

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Melih Y.’nin yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine, babası S.Y.’nin de adli kontrol şartının kaldırılmasına hükmetti.

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