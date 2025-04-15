Kalp krizi riskini azaltıyor: Hangi balıklar tüketilmeli?

HANGİ BALIKLAR TÜKETİLMELİ??

Omega-3 yağ asitlerinin vücut sağlığını korumaktaki önemi, 90 yıldan uzun bir süre önce Mildred ve George Burr tarafından keşfedildi. Bugün birçok Omega-3 yağ asidi olduğu biliniyor fakat çoğu araştırma, Omega-3'ün faydalarını elde etmenin en iyi yolunun onu deniz ürünlerinden almak olduğunu destekliyor. Özellikle soğuk su balıkları olan sardalya, ton balığı, somon, uskumru, gibi yağlı balıklar, Omega-3 açısından son derece zengin besin değerlerine sahip. Bu yüzden Amerikan Kalp Derneği her hafta bu tür balıklardan en az iki porsiyon tüketilmesini öneriyor. Eric Rimm, "Omega-3'ler hücre zarlarına girer ve bu, hücre içi ve hücrelerarası iletişimi sağlar. Hücre iletişimi, düzgün çalışan bir kalp için çok değerlidir" dedi.