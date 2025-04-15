Kalp krizi riskini azaltıyor: Hangi balıklar tüketilmeli?
Sağlıklı beslenmenin önemi Kalp Sağlığı Haftası’nda gündemdeki yerini koruyor. Bilimsel araştırmalar, Omega-3 açısından zengin beslenme düzeninin kalp krizi riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle yağlı balıklardan alınan Omega-3 yağ asitlerinin kalp sağlığını birçok yönden iyileştirdiği gösteriliyor.
Harvard Tıp Fakültesi'nde Tıp Profesörü ve Harvard Halk Sağlığı Okulu'nda Kardiyovasküler Epidemiyoloji Programı Direktörü olan Eric Rimm, ''Yıllardır yapılan araştırmalar, haftada birkaç kez balık tüketen kişilerin, hiç balık yemeyenlere kıyasla daha düşük ölümcül kalp krizi riski taşıdığı gösterdi'' dedi.
Sağlıklı beslenmenin önemi Kalp Sağlığı Haftası’nda gündemdeki yerini koruyor. Bilimsel araştırmalar, Omega-3 açısından zengin beslenme düzeninin kalp krizi riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle yağlı balıklardan alınan Omega-3 yağ asitlerinin kalp sağlığını birçok yönden iyileştirdiği gösteriliyor.