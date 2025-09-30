Kalp krizi belirtisi yıllar önce ortaya çıkıyor: Bilim insanları uyarı işaretini açıkladı

Uzmanlar, bulguların “kalp hastalıkları aniden ve sebepsiz gelişir” inancını yıktığını, aslında uyarıların çoğu durumda mevcut olduğunu ancak fark edilmediğini vurguladı.



Baş araştırmacılardan Northwestern Üniversitesi’nden Prof. Philip Greenland, bulguların önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:



“Kardiyovasküler sonuçlardan önce bir veya daha fazla risk faktörüne maruz kalmanın neredeyse yüzde 100 olduğunu çok ikna edici bir şekilde gösteriyoruz. Şimdi asıl hedef, bu değiştirilebilir risk faktörlerini kontrol altına almak olmalı.”



Söz konusu riskler arasında yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, yüksek kan şekeri veya diyabet teşhisi ile geçmişte sigara kullanımı öne çıkıyor.



