Kalp krizi belirtisi yıllar önce ortaya çıkıyor: Bilim insanları uyarı işaretini açıkladı
Araştırmalar, kalp krizi, felç veya kalp yetmezliği yaşayanların neredeyse tamamının, olaydan yıllar önce uyarı işaretleri gösterdiğini ortaya koydu.
DailyMail'de yer alan habere göre; Chicago’daki Northwestern Üniversitesi ile Seul’deki Yonsei Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışma, Güney Kore’de 9,3 milyon ve ABD’de yaklaşık 7.000 yetişkinin tıbbi kayıtlarını analiz etti.
Sonuçlara göre, kalp krizi, felç veya kalp yetmezliği geçiren kişilerin yüzde 99’undan fazlası, olaydan yıllar önce en az bir risk faktörüne sahipti. Katılımcıların yüzde 93’ünden fazlasında ise iki veya daha fazla risk faktörü mevcuttu.