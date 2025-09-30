Kalp krizi belirtisi yıllar önce ortaya çıkıyor: Bilim insanları uyarı işaretini açıkladı

Araştırmalar, kalp krizi, felç veya kalp yetmezliği yaşayanların neredeyse tamamının, olaydan yıllar önce uyarı işaretleri gösterdiğini ortaya koydu.

DailyMail'de yer alan habere göre; Chicago’daki Northwestern Üniversitesi ile Seul’deki Yonsei Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışma, Güney Kore’de 9,3 milyon ve ABD’de yaklaşık 7.000 yetişkinin tıbbi kayıtlarını analiz etti.

Sonuçlara göre, kalp krizi, felç veya kalp yetmezliği geçiren kişilerin yüzde 99’undan fazlası, olaydan yıllar önce en az bir risk faktörüne sahipti. Katılımcıların yüzde 93’ünden fazlasında ise iki veya daha fazla risk faktörü mevcuttu.

En sık görülen neden ise yüksek tansiyon oldu. Araştırmacılar, katılımcıların onda dokuzundan fazlasının hipertansiyon problemi yaşadığını belirledi.

GENÇ KADINLAR DA RİSK ALTINDA

Araştırma, genellikle daha düşük risk altında olduğu düşünülen genç kadınlarda bile çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Bu grubun yüzde 95’inden fazlasında, felç veya kalp yetmezliği yaşamadan önce en az bir risk işareti bulundu.

Uzmanlar, bulguların “kalp hastalıkları aniden ve sebepsiz gelişir” inancını yıktığını, aslında uyarıların çoğu durumda mevcut olduğunu ancak fark edilmediğini vurguladı.

Baş araştırmacılardan Northwestern Üniversitesi’nden Prof. Philip Greenland, bulguların önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Kardiyovasküler sonuçlardan önce bir veya daha fazla risk faktörüne maruz kalmanın neredeyse yüzde 100 olduğunu çok ikna edici bir şekilde gösteriyoruz. Şimdi asıl hedef, bu değiştirilebilir risk faktörlerini kontrol altına almak olmalı.”

Söz konusu riskler arasında yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, yüksek kan şekeri veya diyabet teşhisi ile geçmişte sigara kullanımı öne çıkıyor.

GENÇ YAŞLADA KALP KRİZİ VAKALARI ARTIYOR

Kalp damar hastalıkları, her yıl 18 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor ve halen dünyada önde gelen ölüm nedeni konumunda.

NHS verilerine göre, kalp krizi vakaları çoğunlukla ileri yaşlarda görülse de, 30’lu ve 40’lı yaşlarda kalp krizi nedeniyle hastaneye yatışlarda artış dikkat çekiyor.

Uzmanlar bu eğilimin obezite, yüksek tansiyon ve tip 2 diyabetin genç yaşlarda yaygınlaşmasından kaynaklandığını belirtiyor. ABD’de 40 yaş altı bireylerde kalp krizi oranı her yıl yaklaşık yüzde 2 artarken, felç oranlarının da son on yılda genç yetişkinlerde yüzde 15 yükseldiği bildiriliyor.


Doktorlar, genç hastaların çoğu zaman “yaşlıların sorunu” olarak görülen kalp hastalıkları nedeniyle göz ardı edildiğini ve erken müdahale fırsatlarının kaçırıldığını söylüyor.

Yüksek tansiyon, belirti göstermeden ilerleyebildiği için “sessiz katil” olarak adlandırılıyor. Uzmanlar, rutin sağlık taramalarının, kendini sağlıklı hisseden kişilerde bile hayati riskleri ortaya çıkarabileceğine dikkat çekiyor.

Kardiyologlar, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sigaranın bırakılması ve ilaç tedavisinin riskleri önemli ölçüde azaltabileceğini belirtiyor.

Araştırmacılar, özellikle kan basıncı ve kolesterol için rutin kontrollerin, geri dönüşü olmayan zararlara yol açmadan önce müdahale şansı sunduğunu vurguluyor.

Kore Ulusal Araştırma Vakfı tarafından finanse edilen çalışma, Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde yayımlandı.

