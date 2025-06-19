Kalsiyum kaynağıymış: Bu tuzdan yapılan turşular daha uzun ömürlü oluyor

Çankırı tuzunun önemli bir kalsiyum kaynağı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ercoşkun, "Neşeli Günler filmini sevmeyen yoktur. Filmin başlangıcında iyi turşunun limon tuzundan mı yoksa sirkeden mi yapılacağı tartışması başlar. Çoğu yerde de bu tartışma devam eder. Kaliteli, uzun ömürlü ve kıtır bir turşu üretmenin sırrı aslında kullanılan tuzda yatıyor. Tuzların içerisinde değişik safsızlıklar bulunmaktadır. Bu safsızlıkların bir kısmı insanlar için kalsiyum gibi mineral olabilmektedirler. Tuzdaki kalsiyum içeriği, üretilen üründeki selüloz liflerini sağlamlaştırır ve böylece bu tuzla üretilen turşular daha uzun ömürlü ve kıtır olur. Türkiye'de 37 adet kaya tuzu madeni bulunmaktadır. Bunlardan en büyüğü ve en çok bilineni ise Çankırı kaya tuzu madenidir. Bu maden içerisinde farklı kalite ve özelliklerde tuzlar çıkabiliyor. Kimisi çok daha berrak, kimisi de mat olabiliyor. İçerdikleri kalsiyuma bağlı olarak değişen bir renk dağılımı bulunmaktadır. Çankırı'da yapılan turşuların daha uzun ömürlü ve kıtır olmalarının temel sebeplerinden birisi de tuzdan kaynaklanmaktadır. Kalsiyum içeriği yüksek tuzlardan üretilen turşular daha kaliteli olmaktadır" dedi.