Kamerayı spreyle boyayıp ATM’yi soymaya çalıştı
Edirne’de yüzünü maskeyle kapatıp bankalara ait ATM’lere zarar veren bir kişi yakalandı. Hırsızlık girişiminde bulunan Murat U. isimli şüphelinin ATM çevresinde inceleme yapıp, kamerayı sprey boya ile kapattığı görüntü, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Edirne’de bir kişi bankalara ait ATM’leri soymaya çalıştı.Sabuni Mahallesi Çilingirler Caddesi’ndeki bir ATM’nin yanına gelen Murat U, önce çevreyi kontrol etti, ardından da başındaki berenin yanı sıra yüzünü de maske ile kapattı.