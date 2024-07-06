Kamerayı spreyle boyayıp ATM’yi soymaya çalıştı

Edirne’de bir kişi bankalara ait ATM’leri soymaya çalıştı.

Sabuni Mahallesi Çilingirler Caddesi’ndeki bir ATM’nin yanına gelen Murat U, önce çevreyi kontrol etti, ardından da başındaki berenin yanı sıra yüzünü de maske ile kapattı.