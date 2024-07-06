Kamerayı spreyle boyayıp ATM’yi soymaya çalıştı

Edirne’de yüzünü maskeyle kapatıp bankalara ait ATM’lere zarar veren bir kişi yakalandı. Hırsızlık girişiminde bulunan Murat U. isimli şüphelinin ATM çevresinde inceleme yapıp, kamerayı sprey boya ile kapattığı görüntü, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kamerayı spreyle boyayıp ATM’yi soymaya çalıştı - 1

Edirne’de bir kişi bankalara ait ATM’leri soymaya çalıştı.

Sabuni Mahallesi Çilingirler Caddesi’ndeki bir ATM’nin yanına gelen Murat U, önce çevreyi kontrol etti, ardından da başındaki berenin yanı sıra yüzünü de maske ile kapattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kamerayı spreyle boyayıp ATM’yi soymaya çalıştı - 2

Para çalmak için ATM’nin kamerasını sprey boya ile kapatıp cihaza zarar veren Murat U, parayı alamayınca bölgeden uzaklaştı.

Kamerayı spreyle boyayıp ATM’yi soymaya çalıştı - 3

Murat U’nun ATM çevresinde inceleme yaptığı ve kamerayı sprey boya ile görüntü kaydetmesini engelleye çalıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kamerayı spreyle boyayıp ATM’yi soymaya çalıştı - 4

5 ATM’YE ZARAR VERDİ

İhbar üzerine polis ekipleri kapsamlı yaptığı incelemede gece saatlerinde aynı yöntemle 5 ATM'ye zarar verildiğini ancak para alınmadığını tespit etti.

Kamerayı spreyle boyayıp ATM’yi soymaya çalıştı - 5

Polis, şüphelinin Murat U. olduğunu belirledi.

Kamerayı spreyle boyayıp ATM’yi soymaya çalıştı - 6

Yapılan çalışmayla Murat U, otobüse binip kentten kaçmaya çalışırken otogarda yakalanıp gözaltına alındı.

Kamerayı spreyle boyayıp ATM’yi soymaya çalıştı - 7

Hırsızlık suçlarından kaydı olduğu belirlenen Murat U’nun üzerinde el feneri, tornavida, bere ele geçirildi.

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