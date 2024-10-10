Kamp alanında ölü bulunmuştu: İç mimar Bartu Can cinayeti davasında karar

Sanığın avukatı Baha Can Kaya, müvekkilinin, üzerine atılı "kasten öldürme" suçunu bilerek ve isteyerek işlemediğini, olayın gece saatinde uyuşturucu ve alkolün etkisiyle gerçekleştiği için nasıl yaşandığını tam olarak bilemediğini iddia etti.

Müvekkilinin maktulü önceden tanımadığı ve aracın kapısını kapatmaya çalışırken yanlışlıkla silahın ateş aldığını anlattığı göz önüne alındığında, "taksirle ölüme neden olma" maddesi gereğince yargılanmanın söz konusu olabileceğini belirten Kaya, mahkeme aksi kanaatte ise maktulün araca gece vakti binmesi, kafasında kapüşon olması ve olay yerini terk etmesi istenilmesine rağmen gitmemesi dikkate alınarak haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini savundu.