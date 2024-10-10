Kamp alanında ölü bulunmuştu: İç mimar Bartu Can cinayeti davasında karar
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen yıl kamp alanında ölü bulunan iç mimar Bartu Can cinayetine ilişkin davada sanıklardan biri 25 yıl, diğeri 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Zonguldak'ta iç mimarın öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.
Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık K.A. SEGBİS ile katılırken, tutuksuz sanık M.Ö. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Söz verilen sanık K.A., bilerek ve isteyerek olayı gerçekleştirmediğini, vicdan azabı çektiğini ve pişman olduğunu ileri sürdü.