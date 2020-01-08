'Kampüsteki köpekler toplansın' kararına öğrenci engeli

Rektörlük önünde toplanan öğrenci grubu adına açıklamada bulunan Burak Tetik ise, “Muhtemelen hakkımda soruşturma başlatılacak. Çünkü içeride görüşürken numaramı ve ismimi aldılar. Kim ne derse desin 5199 sayılı kanuna göre küpeli hayvanın toplanması yasaktır. Bunu da herkes bilir. Hiç kimse kafasına göre hayvan toplayamaz. Ben bunu içeriye girip dile getirdim. Biz yapıcı olalım dedik, arkadaşımızın birisini köpek ısırmış, bana öyle söylendi. Şikayetler varmış, dilekçe verilmiş, öyle denildi. Resmen girdiğim odadan kovularak çıkarıldım. Telefonum ve öğrenci numaram alındı, eğer ben yasayı söylemekte bir soruşturma yiyeceksem, eğer benim eğitim ve öğretim hayatım bunun için yanacaksa ben artık bir şey söyleyemiyorum. Mutlaka köpeklerden şikayetçi olan vardır ama belki de daha fazla sevende vardır. Yasalara göre hareket etmek herkesin zorunluluğudur” diye konuştu.