Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı)

KAMU ARAÇLARI SATIŞ İHALESİNE NASIL GİRİLİR?

Satış süreci için Ticaret Bakanlığıyla işbirliği yapıldı. Bakanlığın gümrükte kalan araçların satışını yaptığı "www.eihale.gov.tr" internet sitesi üzerinden ÖİB de açık artırma yöntemiyle söz konusu ihaleleri gerçekleştirecek.



Bu sayede ihalelerin elektronik ortamda hızlı şekilde yapılması amaçlanıyor.



Gerçek ve tüzel kişilerin satışa çıkarılan araçları alabilmek için "www.eihale.gov.tr" sitesine üye olması, düzenli olarak ilanları takip etmesi ve nakit teminat yatırdıktan sonra ihaleye katılması önem taşıyor.



Verilen en yüksek teklif sonrası ihaleler sonuçlanacak. İhale sonucu satın alınan aracın ilgili kamu kurumundan teslim alınması ve kişilerin kendisi adına tescil ettirmesi gerekiyor.



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