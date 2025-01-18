Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı)
Kamu araçları 250 bin liraya satışa sunuluyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), tasarruf tedbirleri kapsamında 1200 kamu aracının satışına başladığını açıkladı. Kamu araçlarının satış ihalesine girmek isteyen alıcılar ise satışta olan 21 araç modelini ve fiyatlarını merak ediyor. Peki, Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? İşte E-İhale giriş ekranı.
1200 KAMU ARACI İHALE USULÜYLE SATILACAK
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), tasarruf tedbirleri kapsamında 1200 kamu aracının satışına başlarken, ihaleler Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle "www.eihale.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında kamudaki ihtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiye edilmesi kararlaştırılmıştı.