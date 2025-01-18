Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı)

Kamu araçları 250 bin liraya satışa sunuluyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), tasarruf tedbirleri kapsamında 1200 kamu aracının satışına başladığını açıkladı. Kamu araçlarının satış ihalesine girmek isteyen alıcılar ise satışta olan 21 araç modelini ve fiyatlarını merak ediyor. Peki, Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? İşte E-İhale giriş ekranı.

Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı) - 1

1200 KAMU ARACI İHALE USULÜYLE SATILACAK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), tasarruf tedbirleri kapsamında 1200 kamu aracının satışına başlarken, ihaleler Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle "www.eihale.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında kamudaki ihtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiye edilmesi kararlaştırılmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı) - 2

KAMUDA TASARRUF YAPILMASI HEDEFLENİYOR

ÖİB, kamu kurumları adına taşıt ve iş makinelerinin satış işlemleriyle yetkilendirilirken, kurum da bu yöndeki çalışmalarını tamamladı.

Bu çalışmayla kamu araçlarının kısa sürede satılması, envanterin düzenlenmesi, satışlardan elde edilen gelir ile kamu bütçesine katkı sağlanması ve kamuda tasarruf yapılması hedefleniyor.

Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı) - 3

KAMU ARAÇLARI SATIŞ İHALESİNE NASIL GİRİLİR?

Satış süreci için Ticaret Bakanlığıyla işbirliği yapıldı. Bakanlığın gümrükte kalan araçların satışını yaptığı "www.eihale.gov.tr" internet sitesi üzerinden ÖİB de açık artırma yöntemiyle söz konusu ihaleleri gerçekleştirecek.

Bu sayede ihalelerin elektronik ortamda hızlı şekilde yapılması amaçlanıyor.

Gerçek ve tüzel kişilerin satışa çıkarılan araçları alabilmek için "www.eihale.gov.tr" sitesine üye olması, düzenli olarak ilanları takip etmesi ve nakit teminat yatırdıktan sonra ihaleye katılması önem taşıyor.

Verilen en yüksek teklif sonrası ihaleler sonuçlanacak. İhale sonucu satın alınan aracın ilgili kamu kurumundan teslim alınması ve kişilerin kendisi adına tescil ettirmesi gerekiyor.

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Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı) - 4

İŞTE SATIŞA SUNULAN ARAÇLAR

İlk aşamada 11 araç için son teklif tarihi olarak 20 Ocak Pazartesi günü olarak belirlendi. Bundan sonraki süreçte haftalık 80 ila 100 taşıt ihalesi yapılması planlanıyor.

ÖİB, ikincil el olarak satılacak kamu taşıtlarına yüksek talep bekliyor.

İşte şuan ihalede yer alan 21 araç;

Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı) - 5
Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı) - 6
Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı) - 7
Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı) - 8
Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı) - 9
Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı) - 10
Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı) - 11
Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı) - 12
Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı) - 13
Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı) - 14
Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı) - 15
Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı) - 16
Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı) - 17
Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı) - 18
Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı) - 19
Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı) - 20
Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı) - 21
Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı) - 22
Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı) - 23
Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı) - 24
Kamu araçları 250 bin liraya satışta: Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? (E-İhale giriş ekranı) - 25
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