Kamu memur alımları: 3 bakanlık personel alımı başvuru şartları belli oldu!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yargıtay Başkanlığına personel alımı ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte, kamu personel alımlarından son bilgiler...
Üç bakanlık ve Yargıtay Başkanlığına personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmenin ardından personel alımının başvuru şartları ve başvuru tarihleri merak konusu oldu. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Yargıtay personel alımının ayrıntıları...