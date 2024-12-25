Kamu personel alım ilanları: ÖSYM - Ticaret Bakanlığı ve TÜBA personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Ticaret Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak, TÜBA 11 personel istihdam edecek, ÖSYM ise 18 sözleşmeli personeli kadrosuna dahil edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da 16 sözleşmeli personel alacak. İşte, kamuda yapılan personel alımlarına ilişkin güncel bilgiler...

Kamu personel alım ilanları: ÖSYM - Ticaret Bakanlığı ve TÜBA personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları - 1

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 16 sözleşmeli personel alacak. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlık, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralamasını esas alarak 16 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

İstihdam edilecek personel Ankara, Bilecik, Erzurum, Gümüşhane, Kastamonu, Manisa, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Tunceli'de avukat, mühendis ve büro personeli kadrolarında görev yapacak.

Adaylar, 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025 döneminde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden, e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.

Adayların mezuniyet bilgileri Kariyer Kapısı Sistemi'ne otomatik yüklenecek. Mezuniyet bilgileri otomatik yüklenmeyen adayların bilgilerini beyan ederek belgelerini manuel olarak "pdf" ya da "jpeg" formatında sisteme yüklemeleri gerekecek.

Başvurusu kabul edilen adayların yerleştirme işlemi, başvurdukları sözleşmeli personel pozisyonları ve nitelikleri dikkate alınarak merkez teşkilatı ve il müdürlükleri bazında KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek. KPSS'den yüksek puan almak bu ilanda yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kamu personel alım ilanları: ÖSYM - Ticaret Bakanlığı ve TÜBA personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları - 2

ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16'sı sınav hizmetleri uzmanı, 2'si destek personeli olmak üzere 18 sözleşmeli personel alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sınav hizmetleri uzmanı pozisyonu için adaylarda, yurt içinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ilanda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olma şartı aranacak.

Adayların, sınav hizmetleri uzmanı pozisyonu için 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) Lisans sınavı sonucunda, KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre asgari 60 puana sahip olması, destek personeli için ise 2024 KPSSP94 puan türünden asgari 50 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmesi gerekecek.

Başvurular, 24 Aralık 2024-7 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılabilecek.

Sonuçlar, adaylara, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden bildirilecek ve ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak.

Kamu personel alım ilanları: ÖSYM - Ticaret Bakanlığı ve TÜBA personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları - 3

TİCARET BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI ALIMI

Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 15 ticaret uzman yardımcısı istihdam edecek.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.

Başvurular, 20-31 Ocak 2025 tarihlerinde, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/kariyer kapısı) veya kariyer kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılabilecek.

Yazılı sınav, 23 Şubat 2025'te, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek. Sınav yeri ve saati, adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecek.

Sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucuyla, Bakanlığının internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek.

Adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

Kamu personel alım ilanları: ÖSYM - Ticaret Bakanlığı ve TÜBA personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları - 4

HAK UZMAN YARDIMCISI ALIMI


Öte yandan Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) da merkez teşkilatında görevlendirmek üzere üç uzman yardımcısı istihdam edecek.

Adaylar başvurularını 13-24 Ocak 2025'te e-Devlet (Helal Akreditasyon Kurumu/Kariyer Kapısı) ya da kariyer kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirebilecek.

Giriş sınavı sözlü olarak Ankara'da yapılacak.

Sınavına girmeye hak kazanan adaylar ile sınavın yeri ve tarihleri, sınavdan en az 30 gün önce Kurumun internet sitesinden (www.hak.gov.tr) ilan edilecek.

Sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Kamu personel alım ilanları: ÖSYM - Ticaret Bakanlığı ve TÜBA personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları - 5

TÜBA PERSONEL ALIMI

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), çeşitli pozisyonlarda görevlendirmek üzere 11 personel alacak.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TÜBA, Ankara ve İstanbul'da istihdam edilmek üzere uzman, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı, kütüphaneci, şoför ve hizmetli kadroları için 11 kişi istihdam edecek.

Başvuruları, 2-20 Ocak 2025 döneminde alınacak sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Sınav tarihleri daha sonra duyurulacak.

Adaylar, TÜBA'ya şahsen başvuracaklar. Akademi tarafından gerçekleştirilecek sınavda başarılı olanlar TÜBA Başkanlığının uygun göreceği illerin birinde çalışmayı kabul etmiş sayılacaklar.

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