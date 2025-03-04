Kamu personel alımı ilanları 2025 (güncel) | Hangi kurumlar memur alımı yapacak, branş ve kontenjanları neler?
Kamu kurumlarındaki iş fırsatını değerlendirmek isteyen lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar, memur alımı ilanlarını inceliyor. 2025 yılının Mart ayında birçok kamu kurumu memur alımı için ilan yayınladı. Başvuru şartları ve tarihler, ilanlara göre değişkenlik gösteriyor. Devlet Demiryolları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, TMSF memur alımı için ilanlarını yayınladı. Başvuru işlemleri internet üzerinden belirlenen tarihlerde yapılacak. Özel ve genel şartları sağlamayan adaylar, müracaat edemeyecek. Peki Kamu personel alımı başvuruları 2025 ne zaman? İşte, memur alımı yapacak kamu kurumları…
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personel alımlarına yönelik yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. Memur alımı kadrolarına başvuru yapmaya hazırlanan adayların bizzat kurumlara başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda internet üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor. 2025 yılında tren teşkil işçisi, vinç operatörü, müfettiş yardımcısı, planlama uzman yardımcısı, tasarruf mevduatı uzman yardımcısı kadrolarına alım yapılacak. İşte, kamu personel alımı ilanları…