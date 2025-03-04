Kamu personel alımı ilanları 2025 (güncel) | Hangi kurumlar memur alımı yapacak, branş ve kontenjanları neler?

DEVLET DEMİRYOLLARI 57 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Yapılan açıklamada "İş gücü taleplerimiz il/ülke düzeyinde, KPSS şartı aranarak 03.03.2025 – 07.03.2025 tarihleri arasında çalışma adresine göre İŞKUR’da (https://esube.iskur.gov.tr/)

yayımlanacaktır. İş gücü taleplerimize başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını

(https://esube.iskur.gov.tr/) adresinden yapabilecektir." ifadleri kullanıldı. e 48 tren teşkil işçisi ve Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğüne 9 liman vinç operatörü (RTG ve SSG) olmak üzere 57 işçi alınacaktır.