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Kamu personel alımı ilanları 2025 (güncel) | Hangi kurumlar memur alımı yapacak, branş ve kontenjanları neler?

Kamu kurumlarındaki iş fırsatını değerlendirmek isteyen lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar, memur alımı ilanlarını inceliyor. 2025 yılının Mart ayında birçok kamu kurumu memur alımı için ilan yayınladı. Başvuru şartları ve tarihler, ilanlara göre değişkenlik gösteriyor. Devlet Demiryolları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, TMSF memur alımı için ilanlarını yayınladı. Başvuru işlemleri internet üzerinden belirlenen tarihlerde yapılacak. Özel ve genel şartları sağlamayan adaylar, müracaat edemeyecek. Peki Kamu personel alımı başvuruları 2025 ne zaman? İşte, memur alımı yapacak kamu kurumları…

Kamu personel alımı ilanları 2025 (güncel) | Hangi kurumlar memur alımı yapacak, branş ve kontenjanları neler? - 1

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personel alımlarına yönelik yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. Memur alımı kadrolarına başvuru yapmaya hazırlanan adayların bizzat kurumlara başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda internet üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor. 2025 yılında tren teşkil işçisi, vinç operatörü, müfettiş yardımcısı, planlama uzman yardımcısı, tasarruf mevduatı uzman yardımcısı kadrolarına alım yapılacak. İşte, kamu personel alımı ilanları…

TÜRKİYE HABERLERİ

Kamu personel alımı ilanları 2025 (güncel) | Hangi kurumlar memur alımı yapacak, branş ve kontenjanları neler? - 2

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 250 müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Alınacak 250 vergi müfettiş yardımcısının 200'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, 50'si de mühendislik fakültesi mezunları arasından seçilecek. Başvuru işlemleri 7-16 Nisan tarihleri arasında hmb.gov.tr adresinden alınacak.

Kamu personel alımı ilanları 2025 (güncel) | Hangi kurumlar memur alımı yapacak, branş ve kontenjanları neler? - 3

PLANLAMA UZMAN YARDIMCISI ALINACAK 

İçişleri Bakanlığı ise genel idare hizmetleri sınıfında taşra teşkilatı sınıfında boş bulunan 95 il planlama uzman yardımcısı alımı yapacak. Adaylardan 2023-2024 yıllarında KPSS sınavından en az 70 puan alması şartı aranacak. Başvuru işlemleri 17 Mart-21 Mart 2025 tarihlerinde e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Sınavlar, 14-22 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Kamu personel alımı ilanları 2025 (güncel) | Hangi kurumlar memur alımı yapacak, branş ve kontenjanları neler? - 4

UZMAN YARDIMCISI ALIMI 

Hazine ve Maliye bakanlığı 93 Hazine Uzman yardımcı kadrosuna alım yapacak. Atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav düzenlenecek. 3 Mart 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 14 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

Kamu personel alımı ilanları 2025 (güncel) | Hangi kurumlar memur alımı yapacak, branş ve kontenjanları neler? - 5

DEVLET DEMİRYOLLARI 57 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Yapılan açıklamada "İş gücü taleplerimiz il/ülke düzeyinde, KPSS şartı aranarak 03.03.2025 – 07.03.2025 tarihleri arasında çalışma adresine göre İŞKUR’da (https://esube.iskur.gov.tr/)
yayımlanacaktır. İş gücü taleplerimize başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını
(https://esube.iskur.gov.tr/) adresinden yapabilecektir." ifadleri kullanıldı. e 48 tren teşkil işçisi ve Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğüne 9 liman vinç operatörü (RTG ve SSG) olmak üzere 57 işçi alınacaktır.

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