Kamu Toplu Sözleşme zammı ne zaman belli olacak? Ön müzakereler tamamlandı
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri başlamıştı. Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için ön müzakere süreci tamamlandı. Peki, Kamu Toplu Sözleşme zammı ne zaman belli olacak?
Memur ve memur emeklilerini kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başladı. Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen, maaş artış oranları ve kira yardımının da aralarında olduğu 120 maddelik teklifini kamuoyuyla paylaşmıştı. İşte, Kamu Toplu Sözleşme zammı sürecinde son bilgiler...