Kamu Toplu Sözleşme zammı ne zaman belli olacak? Ön müzakereler tamamlandı

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri başlamıştı. Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için ön müzakere süreci tamamlandı. Peki, Kamu Toplu Sözleşme zammı ne zaman belli olacak?

Kamu Toplu Sözleşme zammı ne zaman belli olacak? Ön müzakereler tamamlandı - 1

Memur ve memur emeklilerini kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başladı. Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen, maaş artış oranları ve kira yardımının da aralarında olduğu 120 maddelik teklifini kamuoyuyla paylaşmıştı. İşte, Kamu Toplu Sözleşme zammı sürecinde son bilgiler...

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Kamu Toplu Sözleşme zammı ne zaman belli olacak? Ön müzakereler tamamlandı - 2

ÖN MÜZAKERE SÜRECİ TAMAMLANDI

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'in de bazı toplantılarına katıldığı komisyon çalışmalarında, genele ve hizmet kollarına ilişkin maddeler görüşüldü.

Genel dahil, 11 hizmet kolunun tekliflerinin tasnif edildiği çalışmalar kapsamında, Memur-Sen ve bağlı sendikaların, kamu işveren heyetine sunduğu teklifler masaya yatırılarak, kamu görevlilerinin talep ve beklentileri incelendi.

Toplu sözleşmenin bundan sonraki aşamasında, komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler müzakere edilecek.

Kamu Toplu Sözleşme zammı ne zaman belli olacak? Ön müzakereler tamamlandı - 3
Kamu Toplu Sözleşme zammı ne zaman belli olacak? Ön müzakereler tamamlandı - 4

MÜZAKERELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müzakere süreci 9 Ağustos'ta başlayıp, 12 Ağustos'ta sona erecek. Kamu işveren heyetinin ilk teklifi 14 Ağustos'ta sunması planlanıyor.

ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Genele ilişkin tekliflerin müzakeresine 15 Ağustos'ta geçilecek toplu sözleşme görüşmelerinde, hükümetin ikinci teklifi ise 17 Ağustos'ta sunması bekleniyor.

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