Memurların personel servisi kalkacak mı? Kamu personeline servis ücreti (yol parası) verilecek mi? Kamuda tasarruf paketinin maddeleri açıklandı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kamuda Tasarruf Paketi" ile alınacak mali tedbirleri duyurdu. Tasarruf maddelerinin açıklanması ardından gözler personel servisi uygulamasına çevrildi. Peki, kamuda personel servisi kalkıyor mu? Memurlara servis ücreti (yol parası) verilecek mi?
Önümüzdeki 3 yıl boyunca uygulanacak "kamuda tasarruf paketi" madde madde açıklandı.K amuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklandı.