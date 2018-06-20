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Kamyon devrildi, tonlarca buğday araziye döküldü

DHA

Diyarbakır'dan Mardin istikametine seyir halinde olan buğday yüklü kamyon şarampole devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyon kasasındaki tonlarca buğday çevreye döküldü.

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    Sabah saatlerinde yüklediği buğdayı Mardin'e götüren adı öğrenilmeyen sürücü kamyonunu yol kenarına çekti.
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    Ancak araç sürücü içinde yokken belirlenemeyen bir sebeple hareket etti.
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    Sürücünün koşarak yetişmeye çalıştığı kamyon, şarampole yuvarlandı.
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    Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyon kasasındaki tonlarca buğday araziye döküldü.
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    Olay yerine getirilen iş makineleri ve çekiciler ile kamyon çıkarılmaya çalışılırken, Mardin-Diyarbakır karayolu da tek taraflı olarak yaklaşık 3 saat araç trafiğine kapandı.
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    Karayolu kamyonun kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
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