Kamyondan yola gübre döküldü

"DÜNDEN BERİ EVDEN DOĞRU DÜZGÜN ÇIKAMIYORUZ"

Ayakkabılarına poşet geçiren mahalle sakini Ayça Bayram, "Bütün sokaklara tezek dökülmüş, kamyon dökmüş galiba. Evde duramadık, buraya da çıkamadık. Sarıyer, Çayırbaşı her yer aynı şekilde. Başta at geçti sandık fakat kamyon dökmüş. Bugün gördüğünüz gibi dışarı böyle çıktık, ayağımıza bir şey olmasın diye, dün pantolonumuz mahvoldu. Belediye 4-5 ekip yollamış buralarda tur attılar ama kim ne için döktüyse her yer mahvolmuş. Kimse yürüyemedi, burnunu tıkayarak geçti herkes. Dünden beri evden doğru düzgün çıkamıyoruz, çıksak da bu şekilde çıkabiliyoruz. Biraz temizlenmiş ama koku hala duruyor" dedi.