Kamyondan yola gübre döküldü

Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde hayvan gübresi yüklü bir kamyon seyir halindeyken açılan dorsesinden yola gübre döküldü.
Bir madencilik şirketine ait olduğu öne sürülen 34 AHK 815 plakalı kamyonun şoförü Ramazan B.’yi, Yazıcı Sokak yakınında durduran çevre sakinleri, tepki gösterdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Polis ekiplerinin ifadesini aldığı şoföre, zabıta ekipleri de tutanak tuttu.
Yazıcı Sokak, Topçu Karakolu Sokak ve sahil bölümünde yer alan geniş bir alanda yollar kirlendi, dökülen gübre ve kokudan çevredekiler rahatsız oldu. Sarıyer Belediyesi ekipleri ise hayvan gübresinin döküldüğü sokaklarda temizlik çalışması başlattı.
Bir mahalle sakininin evinden çıkarken, hayvan gübrelerine basmamak için ayakkabılarına poşet bağladığı görüldü.
Ayakkabılarına poşet geçiren mahalle sakini Ayça Bayram, "Bütün sokaklara tezek dökülmüş, kamyon dökmüş galiba. Evde duramadık, buraya da çıkamadık. Sarıyer, Çayırbaşı her yer aynı şekilde. Başta at geçti sandık fakat kamyon dökmüş. Bugün gördüğünüz gibi dışarı böyle çıktık, ayağımıza bir şey olmasın diye, dün pantolonumuz mahvoldu. Belediye 4-5 ekip yollamış buralarda tur attılar ama kim ne için döktüyse her yer mahvolmuş. Kimse yürüyemedi, burnunu tıkayarak geçti herkes. Dünden beri evden doğru düzgün çıkamıyoruz, çıksak da bu şekilde çıkabiliyoruz. Biraz temizlenmiş ama koku hala duruyor" dedi.
Çevre sakini Türkan Aktaş ise " Gübre doluydu, sokaktan yukarıya doğru çıktı ama bütün yol komple gübre oldu. Mahalleliler tepki gösterdik, kamyon kaçıp gidiyordu, yakaladılar, durdurdular. Polis geldi, zabıta geldi, ceza kestiler. Buralar kaç sefer yıkandı, yine de koku daha gitmedi. O kadar tankerler geldi yıkadı bitmedi koku. Bahçeköy’den buraya kadar hep dökmüş. Kemerburgaz’dan gelmiş, öyle dediler. Sürücü araçta tekti. Sürücüye çevredekiler, araçtan in dediler ama inmedi de aracından aşağıya" dedi.