Kamyonete çarpan otomobil üçe bölündü

Trabzon'da kontrolden çıkarak bir kamyonete çarpan otomobil, üçe bölündü. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kamyonetteki 3 kişi de yaralandı.

Haberler - DHA 12.02.2022 - 13:23 | Son Güncelleme : 12.02.2022 - 13:27

Kamyonete çarpan otomobil üçe bölündü - 1

'da kamyonete çarparak üçe bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, dün akşam Araklı ilçesi Karadeniz Sahil yolunda meydana geldi. Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nden çıkıp yola girmek isteyen 35 yaşındaki Hamit Çebi yönetimindeki otomobil, kamyonete çarptı.

Kamyonete çarpan otomobil üçe bölündü - 3

Yolda 20 metre sürüklenen otomobil üçe bölünürken, kamyonet de savruldu. Kazada parçalanan otomobilden fırlayan Hamit Çebi hayatını kaybetti, kamyonetteki 3 kişi ise yaralandı.

Kamyonete çarpan otomobil üçe bölündü - 4

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Kamyonete çarpan otomobil üçe bölündü - 5
Kamyonete çarpan otomobil üçe bölündü - 6
Kamyonete çarpan otomobil üçe bölündü - 7
Kamyonete çarpan otomobil üçe bölündü - 8
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Kamyonete çarpan otomobil üçe bölündü - 10
Kamyonete çarpan otomobil üçe bölündü - 11
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Kamyonete çarpan otomobil üçe bölündü - 13
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