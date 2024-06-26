Kamyonetine binerken başından tek kurşunla vuruldu
Bursa'da 30 yaşındaki Caner Yaşa, aralarında husumet bulunan kişi tarafından evinin önündeki kamyonetine bindiği sırada başından tek kurşunla vurularak ağır yaralandı. Kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi Yeşilinciler Caddesi'nde Enver A. (32), saat 09.00 sıralarında iddiaya göre aralarında daha önceden borç-alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Caner Yaşa'nın evinin olduğu sokağa giderek, dışarı çıkmasını bekledi.