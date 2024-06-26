Kamyonetine binerken başından tek kurşunla vuruldu

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Caner Yaşa, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Başına tek kurşun isabet ettiği öğrenilen ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yaşa'nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.