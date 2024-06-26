Kamyonetine binerken başından tek kurşunla vuruldu

Bursa'da 30 yaşındaki Caner Yaşa, aralarında husumet bulunan kişi tarafından evinin önündeki kamyonetine bindiği sırada başından tek kurşunla vurularak ağır yaralandı. Kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.

Kamyonetine binerken başından tek kurşunla vuruldu - 1

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi Yeşilinciler Caddesi'nde Enver A. (32), saat 09.00 sıralarında iddiaya göre aralarında daha önceden borç-alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Caner Yaşa'nın evinin olduğu sokağa giderek, dışarı çıkmasını bekledi.

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Kamyonetine binerken başından tek kurşunla vuruldu - 2

Evinden çıkan Caner Yaşa, park halindeki kamyonetine bindiği sırada arkasından gelen Enver A. tarafından aracının içinde başından silahla vuruldu.

Kamyonetine binerken başından tek kurşunla vuruldu - 3

KOŞARAK GELİP VURDUKTAN SONRA KAÇTI

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Kamyonetine binerken başından tek kurşunla vuruldu - 4

Görüntülerde, evinden çıkarak sokakta yürüyen Caner Yaşa'nın park halindeki kamyonetine bindiği sırada, aracın arkasından koşarak gelen Enver A. tarafından vurulduğu, şüphelinin olayın ardından yine hızla koşarak uzaklaştığı görüldü. Görüntülerde, çevredeki bir kafede oturan vatandaşların yaşadığı panik de yer aldı. Enver A., olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonetine binerken başından tek kurşunla vuruldu - 5

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Caner Yaşa, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Başına tek kurşun isabet ettiği öğrenilen ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yaşa'nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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