Kamyonetle çarpışan otomobil alev alev yandı:1 ölü, 2 yaralı
Bartın'da kamyonete çarpan otomobilde yangın çıktı. Kazada yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
Bartın Arıt yolunda Sipahiler köyünden gelen Mehmet Bayrak (42) yönetimindeki 67 SE 550 plakalı kamyonet ana yola çıkmak istediği sırada, Bartın istikametinden gelen Zeyit Baş yönetimindeki 67 AAH 518 plakalı otomobille çarpıştı.