Kamyonetle çarpışan otomobil alev alev yandı:1 ölü, 2 yaralı

Bartın'da kamyonete çarpan otomobilde yangın çıktı. Kazada yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kamyonetle çarpışan otomobil alev alev yandı:1 ölü, 2 yaralı - 1

Bartın Arıt yolunda Sipahiler köyünden gelen Mehmet Bayrak (42) yönetimindeki 67 SE 550 plakalı kamyonet ana yola çıkmak istediği sırada, Bartın istikametinden gelen Zeyit Baş yönetimindeki 67 AAH 518 plakalı otomobille çarpıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kamyonetle çarpışan otomobil alev alev yandı:1 ölü, 2 yaralı - 2

Çarpmanın etkisi ile otomobilin ön kısmında yangın çıktı. 

Ağır yaralanan sürücü Zeyit Baş, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkartıldı.

Kamyonetle çarpışan otomobil alev alev yandı:1 ölü, 2 yaralı - 3

Kamyonet sürücüsü Mehmet Bayrak ile yanında yolcu olarak bulunan Hasan Köroğlu (45) da yaralandı.

Kamyonetle çarpışan otomobil alev alev yandı:1 ölü, 2 yaralı - 4

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonetle çarpışan otomobil alev alev yandı:1 ölü, 2 yaralı - 5

Sağlık ekipleri sürücüler Zeyit Baş ve Mehmet Bayrak ile yolcu Hasan Köroğlu’nu Bartın Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kamyonetle çarpışan otomobil alev alev yandı:1 ölü, 2 yaralı - 6

Otomobil sürücüsü Zeyit Baş (fotoğrafta) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Bayrak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kamyonetle çarpışan otomobil alev alev yandı:1 ölü, 2 yaralı - 7

Kazada yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kamyonetle çarpışan otomobil alev alev yandı:1 ölü, 2 yaralı - 8

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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