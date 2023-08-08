Kamyonla TIR kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kum yüklü kamyon ile mermer blok yüklü TIR kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda yüklü kum ve mermer tozları etrafa saçılırken, sürücüler ağır yaralandı. Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Kamyonla TIR kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı - 1

Bursa'da İznik-Gemlik karayolunun Akharem Mahallesi mevkisinde karşı yönlerde seyreden Turgut Akpınar (63) idaresindeki 16 KJ 022 plakalı kum yüklü kamyon ile Hakan Özcan'ın (33) kullandığı 11 AJ 420 plakalı blok mermer taşıyan TIR kafa kafaya çarpıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kamyonla TIR kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı - 2

Çarpışmanın etkisiyle TIR'da bulunan 22 ton ağırlığındaki iki blok mermer yola düştü, ön tarafı ağaçlık alana giren kamyondaki kumun bir bölümü döküldü.

Kamyonla TIR kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı - 3

Sürücülerin bulundukları yerlerde sıkışarak yaralandığı kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonla TIR kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı - 4

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çabalarıyla kurtarılarak Orhangazi Devlet Hastanesine götürülen Akpınar ile Özcan'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kamyonla TIR kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı - 5

Ekipler, trafiğe kapanan İznik-Gemlik karayolunun ulaşıma açılması için araçların ve mermerlerin bulundukları yerden kaldırılması amacıyla çalışma başlattı.

Kamyonla TIR kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı - 6

Öte yandan feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Kamyonla TIR kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı - 7

Görüntülerde kum yüklü kamyonun, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şerit değiştirdiği ve karşı istikametten gelen TIR ile çarpıştığı görüldü.

Kamyonla TIR kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı - 8

Çarpışmanın şiddetiyle havaya toz bulutu yükselirken, TIR’ın dorsesinde bulunan mermer bloklar ise yola düştü.

Kamyonla TIR kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı - 9

Kazayı gören diğer sürücülerin, araçlarını durdurarak, yaralılara yardıma koştuğu anlar da görüntülerde yer aldı.

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