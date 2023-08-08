Kamyonla TIR kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kum yüklü kamyon ile mermer blok yüklü TIR kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda yüklü kum ve mermer tozları etrafa saçılırken, sürücüler ağır yaralandı. Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Bursa'da İznik-Gemlik karayolunun Akharem Mahallesi mevkisinde karşı yönlerde seyreden Turgut Akpınar (63) idaresindeki 16 KJ 022 plakalı kum yüklü kamyon ile Hakan Özcan'ın (33) kullandığı 11 AJ 420 plakalı blok mermer taşıyan TIR kafa kafaya çarpıştı.