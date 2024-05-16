Kamyonun çarptığı motosikletteki Aleyna hayatını kaybetti, ailesinin görüşmesini istemediği sürücü arkadaşı gözaltında

"YENGEME TEHDİT MESAJLARI ATMIŞ"

Aleyna'nın kuzeni Oray Çelebi, "Dün öğle saatlerinde arkadaşı çağırıyor mu veya zorla mı götürüyor bilmiyoruz; ama motosikletle alıp, götürüyor. Ortaköy Mezarlığı girişinde hafriyat kamyonunun altına giriyor. Kaza esnasında sürücü kendini atarak mı kurtuldu bilmiyoruz; çok fazla soru var. Kuzenim, kamyonun altında 40 metre sürüklenmiş. Söylenenler bunlar. Ailecek o arkadaşı ile görüşmesini istemiyorduk. 'Senin için doğru kişi değil' diyorduk ama maalesef söz geçiremedik ve kaybettik. Kamyon şoförünün suçu var mı bilmiyorum ama motosiklet sürücüsünün madde kullandığını söyleyenler var. Olaydan önce bu kişi yengeme tehdit mesajları atmış, 'Bizi ayırdın, vebalimize girdin' gibi sözler söylemiş. Yengem de 'Kızımın peşini bırak' gibi şeyler söylemiş. Yengem dün kursa gitmek için evden ayrılıyor, 15-20 dakika sonra çocuk yengemi arayıp, 'Aleyna öldü' diyor. İkisinden de şikayetçi olduk" dedi.