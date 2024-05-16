Kamyonun çarptığı motosikletteki Aleyna hayatını kaybetti, ailesinin görüşmesini istemediği sürücü arkadaşı gözaltında

Ankara'da bir hafriyat kamyonu, 22 yaşındaki Berat P.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Berat P. ağır yaralanırken, arkasında oturan 17 yaşındaki Aleyna Çelebi hayatını kaybetti. Aleyna Çelebi'nın sürücü arkadaşı Berat P. ile kamyon şoförü gözaltına alındı. Aleyna'nın kuzeni, "Ailecek o arkadaşı ile görüşmesini istemiyorduk. 'Senin için doğru kişi değil' diyorduk ama maalesef söz geçiremedik ve kaybettik" diye konuştu.

Kamyonun çarptığı motosikletteki Aleyna hayatını kaybetti, ailesinin görüşmesini istemediği sürücü arkadaşı gözaltında - 1

Kaza, dün öğle saatlerinde Mamak ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kamyonun çarptığı motosikletteki Aleyna hayatını kaybetti, ailesinin görüşmesini istemediği sürücü arkadaşı gözaltında - 2

19 Mayıs Bulvarı'ndan Ortaköy Mezarlığı'na dönen O.A. idaresindeki 06 DK 9548 plakalı hafriyat kamyonu, emniyet şeridinde seyir halinde olan Berat P.'nin kullandığı 06 DCG 540 plakalı motosiklete çarptı.

Kamyonun çarptığı motosikletteki Aleyna hayatını kaybetti, ailesinin görüşmesini istemediği sürücü arkadaşı gözaltında - 3

ALEYNA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Berat P. hafif yaralanırken, arkasındaki Aleyna Çelebi hayatını kaybetti. O.A. ile Berat P. gözaltına alınırken, Aleyna Çelebi'nin cenazesi bugün öğle vakti Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kamyonun çarptığı motosikletteki Aleyna hayatını kaybetti, ailesinin görüşmesini istemediği sürücü arkadaşı gözaltında - 4

"YENGEME TEHDİT MESAJLARI ATMIŞ"

Aleyna'nın kuzeni Oray Çelebi, "Dün öğle saatlerinde arkadaşı çağırıyor mu veya zorla mı götürüyor bilmiyoruz; ama motosikletle alıp, götürüyor. Ortaköy Mezarlığı girişinde hafriyat kamyonunun altına giriyor. Kaza esnasında sürücü kendini atarak mı kurtuldu bilmiyoruz; çok fazla soru var. Kuzenim, kamyonun altında 40 metre sürüklenmiş. Söylenenler bunlar. Ailecek o arkadaşı ile görüşmesini istemiyorduk. 'Senin için doğru kişi değil' diyorduk ama maalesef söz geçiremedik ve kaybettik. Kamyon şoförünün suçu var mı bilmiyorum ama motosiklet sürücüsünün madde kullandığını söyleyenler var. Olaydan önce bu kişi yengeme tehdit mesajları atmış, 'Bizi ayırdın, vebalimize girdin' gibi sözler söylemiş. Yengem de 'Kızımın peşini bırak' gibi şeyler söylemiş. Yengem dün kursa gitmek için evden ayrılıyor, 15-20 dakika sonra çocuk yengemi arayıp, 'Aleyna öldü' diyor. İkisinden de şikayetçi olduk" dedi.

Kamyonun çarptığı motosikletteki Aleyna hayatını kaybetti, ailesinin görüşmesini istemediği sürücü arkadaşı gözaltında - 5

"DOKTOR OLMAYI DÜŞÜNÜYORDU"

Aleyna'nın çok neşeli ve uysal bir insan olduğunu söyleyen Çelebi, "Dersleri çok iyiydi, arkadaş çevresinde sevilen birisiydi. Ailemizin en küçüğüydü, beraber büyüdük. Meleğimizi kaybettik. Lise son sınıftaydı, üniversite sınavına hazırlanıyordu. Bu kaza olmasaydı;sınava girecekti. Doktor olmayı düşünüyordu. Güzel hayalleri vardı ama maalesef olmadı. Umarım adalet yerini bulur, kimseni daha fazla canı yanmasın" diye konuştu.

Kamyonun çarptığı motosikletteki Aleyna hayatını kaybetti, ailesinin görüşmesini istemediği sürücü arkadaşı gözaltında - 6
Kamyonun çarptığı motosikletteki Aleyna hayatını kaybetti, ailesinin görüşmesini istemediği sürücü arkadaşı gözaltında - 7
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