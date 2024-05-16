Kamyonun çarptığı motosikletteki Aleyna hayatını kaybetti, ailesinin görüşmesini istemediği sürücü arkadaşı gözaltında
Ankara'da bir hafriyat kamyonu, 22 yaşındaki Berat P.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Berat P. ağır yaralanırken, arkasında oturan 17 yaşındaki Aleyna Çelebi hayatını kaybetti. Aleyna Çelebi'nın sürücü arkadaşı Berat P. ile kamyon şoförü gözaltına alındı. Aleyna'nın kuzeni, "Ailecek o arkadaşı ile görüşmesini istemiyorduk. 'Senin için doğru kişi değil' diyorduk ama maalesef söz geçiremedik ve kaybettik" diye konuştu.
Kaza, dün öğle saatlerinde Mamak ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi.