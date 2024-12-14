Kan basıncını düşürdüğü ortaya çıktı: 2 fincan içmek vücuttaki iltihabı temizliyor

Ebegümeci bitkisi ve ebegümeci çayı, genel sağlık üzerinde pek çok fayda sağlar. Bu bitkiyle ilgili yapılan çalışmalar, yüksek antioksidan içeriği nedeniyle kan basıncını, kolesterol seviyesini düşürerek, serbest radikallerle savaşarak kalbi güçlendirebileceğini gösteriyor. Ayrıca insülin duyarlılığını iyileştirebilir, diyabet önlenmesine yardımcı olabilir ve potansiyel olarak kilo kaybına katkıda bulunabilir.

Kan basıncını düşürdüğü ortaya çıktı: 2 fincan içmek vücuttaki iltihabı temizliyor - 1

Ebegümecinin sadece canlı bir bahçe çiçeği olduğunu mu düşünüyorsunuz? Belki de tekrar düşünmenin zamanı geldi. Tropikal bir çiçek çalısı olan ebegümeci sağlık üzerinde pek çok faydada bulunabilir.

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Kan basıncını düşürdüğü ortaya çıktı: 2 fincan içmek vücuttaki iltihabı temizliyor - 2

Ebegümecinin tohumları, yaprakları, taç yaprakları ve sapları nesillerdir geleneksel tıpta ve yemek hazırlamada kullanılmaktadır. Ayrıca harika bir tada sahiptir.

Kan basıncını düşürdüğü ortaya çıktı: 2 fincan içmek vücuttaki iltihabı temizliyor - 3

Ebegümeci, çay için ideal olan tatlı, ekşi meyveli bir tada sahiptir. İşte ebegümeci çayının sağlıklı bir yaşam biçimini desteklemesinin birkaç yolu:

Kan basıncını düşürdüğü ortaya çıktı: 2 fincan içmek vücuttaki iltihabı temizliyor - 4

KALBİ GÜÇLENDİRİR

Research Gate'deki araştırmacılar, çay ve ebegümeci takviyelerinin hem yüksek tansiyonlu hem de yüksek tansiyonu olmayan kişilerde kan basıncını düşürdüğünü keşfettiler.

Kan basıncını düşürdüğü ortaya çıktı: 2 fincan içmek vücuttaki iltihabı temizliyor - 5

Bir araştırmaya göre, ebegümecinin kan basıncını düşürme yeteneği, kalbinizi güçlendirmeye ve kardiyovasküler hastalıkları önlemeye yardımcı olan kan basıncını düşüren ilaçlarla neredeyse aynıdır. Ek olarak, ebegümeci çayı kan basıncını diğer çay çeşitlerinden daha etkili bir şekilde önemli ölçüde düşürdü.

Kan basıncını düşürdüğü ortaya çıktı: 2 fincan içmek vücuttaki iltihabı temizliyor - 6

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Günümüzde, yüksek kolesterol yaşlı ve genç nesiller arasında en büyük sağlık sorunlarından biridir. Eğer bu sizin de başınıza gelen bir şeyse, ebegümeci çayına yönelin. Vücudunuzdaki yüksek kolesterole neden olan birincil kolesterol olan düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolünün de ebegümeci çayı içilerek önemli ölçüde azaldığı keşfedildi.

Kan basıncını düşürdüğü ortaya çıktı: 2 fincan içmek vücuttaki iltihabı temizliyor - 7

ANTİOKSİDAN ZENGİNİ

Antioksidanlar açısından zengin olan ebegümeci çayını düzenli olarak içmek, vücudunuza serbest radikallerle savaşmak ve oksidatif stresi ve hasarı azaltmak için ihtiyaç duyduğu mühimmatı sağlamaya yardımcı olabilir.

Kan basıncını düşürdüğü ortaya çıktı: 2 fincan içmek vücuttaki iltihabı temizliyor - 8

Serbest radikaller hücrelerinizi bozabilir ve genel sağlık ve refahınız üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olabilir. Serbest radikaller, özellikle ciltte yaşlanma sürecini hızlandırmada önemli bir rol oynar.

Kan basıncını düşürdüğü ortaya çıktı: 2 fincan içmek vücuttaki iltihabı temizliyor - 9

Diğer çaylarla karşılaştırıldığında, ebegümeci çayının antioksidan konsantrasyonu zirveye fırladı ve hatta iyi bilinen yeşil çayı bile zirveden indirdi. Genç, sağlıklı ve iltihapsız kalmak istiyorsanız, bir veya iki fincan ebegümeci çayı ile antioksidanlarınızı artırmanın zamanı geldi.

Kan basıncını düşürdüğü ortaya çıktı: 2 fincan içmek vücuttaki iltihabı temizliyor - 10

DİYABETİ ÖNLER

Farmakognozi ve Fitokimya Bölümü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ebegümeci çayında bulunan iki madde olan olifenoller ve organik asitler, insüline karşı daha duyarlı olmanıza yardımcı olabilir. İnsülin hormonu, glikozu veya kan şekerini vücut boyunca taşır, böylece yakıt olarak kullanılabilir. Araştırmalar, ebegümeci çayının insanların yüksek kan şekeri seviyelerini önemli ölçüde düşürebileceğini göstermektedir. Bu nedenle, şekersiz ebegümeci çayı diyabet, prediyabet veya yüksek kan şekeri olan kişiler için harika bir içecektir.

Kan basıncını düşürdüğü ortaya çıktı: 2 fincan içmek vücuttaki iltihabı temizliyor - 11

KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUR

Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan bir araştırma, ebegümeci çayının insanların kilo vermesine ve obez olmaktan kaçınmasına nasıl yardımcı olabileceğini göstermiştir. Çalışmaya göre, 12 hafta sonra ebegümeci özütü vücut ağırlığını, vücut yağını ve vücut kitle indeksini azalttı. Ancak çalışmanın mütevazı boyutu göz önüne alındığında, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

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