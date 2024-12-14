Kan basıncını düşürdüğü ortaya çıktı: 2 fincan içmek vücuttaki iltihabı temizliyor

DİYABETİ ÖNLER

Farmakognozi ve Fitokimya Bölümü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ebegümeci çayında bulunan iki madde olan olifenoller ve organik asitler, insüline karşı daha duyarlı olmanıza yardımcı olabilir. İnsülin hormonu, glikozu veya kan şekerini vücut boyunca taşır, böylece yakıt olarak kullanılabilir. Araştırmalar, ebegümeci çayının insanların yüksek kan şekeri seviyelerini önemli ölçüde düşürebileceğini göstermektedir. Bu nedenle, şekersiz ebegümeci çayı diyabet, prediyabet veya yüksek kan şekeri olan kişiler için harika bir içecektir.