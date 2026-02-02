Kan donduran cinayet. 6 gündür aranıyordu, cesedi parçalanmış halde bulundu

Çorum'da Ali Osman Kaya'dan 28 Ocak günü evinden ayrıldığından beri haber alınamıyordu. Yakınlarının ihbarı üzerine kayıp arama işlemleri başlatıldı. Kaya’nın en son Çatak Tabiat Parkı mevkiinde olduğu tespit edildi. 6 gündür devam eden arama çalışmaları, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından Kaya’nın en son bulunduğu tespit edilen bölgede yoğunlaştı.