Kan donduran cinayet çözüldü. 280 saat kamera kaydı incelendi, ikiz plakayla kaçmışlar

Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin olay yerine 3 farklı araçla, "ikiz plaka" olarak tabir edilen araç kullanarak geldikleri, olayın ardından ise araç değiştirerek İstanbul'a kaçtıkları tespit edildi.

F.K. (6 suç kaydı), E.K. (1 suç kaydı), B.Ö. (33 suç kaydı), H.N. (22 suç kaydı) ve M.D. (9 suç kaydı) isimli şüpheliler, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.