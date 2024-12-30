Kan donduran cinayet planı: Elektrikli düzenek kurup öldürmeye kalkıştı

Antalya’da kan donduran bir olay yaşandı. Serhan Kaynar isimli adam, daha önce evinin kapısını tiner döküp ateşe verdiği komşusu Tezcan K.’yi bu kez elektrikli düzenekle öldürmeye kalkıştı. Saldırıya uğrayan kadın, KADES uygulaması aracılığıyla durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan saldırgan, karakolda suçunu itiraf etti. Mahkemeye çıkarılan adam, tutuklandı.

Kan donduran cinayet planı: Elektrikli düzenek kurup öldürmeye kalkıştı - 1

Antalya’da bir kadın, komşusu tarafından elektrikli düzenekle öldürülmek istendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kan donduran cinayet planı: Elektrikli düzenek kurup öldürmeye kalkıştı - 2

2 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Varlık Mahallesi’nde bir apartmanın dördüncü katında oturan Serhan Kaynar, iddiaya göre daha önce “Evine molotofkokteyli atarım, yakarım.” diye tehdit ettiği üst komşusu Tezcan K.’nın evinin kapısını, 7 Ekim’de tiner dökerek ateşe verdi.

Komşuların müdahalesiyle dairesine kaçan Serhan Kaynar, polis tarafından gözaltına alındı.

Serhan Kaynar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kan donduran cinayet planı: Elektrikli düzenek kurup öldürmeye kalkıştı - 3

2 ay sonra tahliye olan Serhan Kaynar, 27 Aralık günü 2 metre uzunluğundaki tahtaya çivilerle elektrikli düzenek hazırlayarak komşusu Tezcan K.’yi evde beklemeye başladı.

Tezcan K.’nin eve geliş saatini öğrenmek isteyen Kaynar, apartman yöneticisini arayarak, “Üst kattan çok ses geliyor, arayıp uyarır mısınız?” dedi.

Kan donduran cinayet planı: Elektrikli düzenek kurup öldürmeye kalkıştı - 4

Yöneticinin aradığı Tezcan K., “Evde değilim, 1 saat kadar sonra evde olacağım, gürültü yapma şansım yok.” diyerek telefonu kapattı.

Apartman yöneticisi de Serhan Kaynar’ı arayarak Tezcan K.’nin evde olmadığını, bir saat sonra geleceğini söyledi.

Saat 22.00 sıralarında gelen Tezcan K. evine çıkarken bir anda kapıyı açan Serhan Kaynar, hazırladığı elektrikli düzenekle saldırdı.

Tezcan K., düzeneğin çivili kısmının göğsüne temasıyla akıma kapılıp, yaralandı.

Kadının çığlıkları üzerine komşuları yardımına yetişti.

Serhan Kaynar ise dairesine kaçtı.

Çağırılan polis ekibi, Serhan Kaynar’ı gözaltına aldı.

Kan donduran cinayet planı: Elektrikli düzenek kurup öldürmeye kalkıştı - 5

“KENDİSİNİ ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİM”

Ekipler tarafından polis merkezine götürülen Serhan Kaynar, ilk ifadesinde suçunu itiraf etti.

Kaynar şunları anlattı:

“Üst komşumu daha önceden tanımıyordum. 2 ay önce kapısını tinerle yaktıktan sonra polis merkezinde tanıştım. Kendisini öldürmeye karar verdim. Param olmadığı için topladığım kablolarla düzenek kurdum.

Kabloları bağladığım tahtanın ucuna çivi çaktım. Diğer ucunu da prize takarak, çivilerin kadına çarpmasıyla öleceğini düşündüm.

Binaya girince hazırladığım tahtayı kadının göğüs kısmına vurdum. Bağırınca apartman sakinlerinin beni linç edeceğini düşündüğüm için içeriye girdim ve polisi bekledim.”

Kan donduran cinayet planı: Elektrikli düzenek kurup öldürmeye kalkıştı - 6

“KALBİMİ HEDEF ALDI”

Alt komşusu Serhan Kaynar tarafından defalarca saldırıya uğradığını belirten Tezcan K., adamın kendisine “Seni öldüreceğim.” diyerek saldırdığını anlattı.

Tezcan K. şunları söyledi:

“Tam kapısının önünden geçerken kapıyı birden açtı. 2 metre uzunluğunda kalın bir tahtaya kablolar sarmış. Ucuna da iki çivi çakarak, elektrikli bir düzenek hazırlamış. ‘Seni öldüreceğim’ diyerek elindeki düzenekle kalbimi hedef alarak saldırdı.

Elektrik çarptığını hissettim. Göğsümün üst kısmında yara oluştu. Bağırarak kaçtım. Ben bağırınca komşularımız hemen dışarı çıktı. Sonra KADES uygulamasına bastım, ekipler geldi. Karakolda suçunu itiraf etmiş.”
Kan donduran cinayet planı: Elektrikli düzenek kurup öldürmeye kalkıştı - 7

TUTUKLANDI

Serhan Kaynar polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne, oradan da adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Serhan Kaynar, buradaki ifadesinde, daha önceki ifadesinin geçerli olduğunu belirtti.

Kaynar, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.
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