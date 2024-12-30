Kan donduran cinayet planı: Elektrikli düzenek kurup öldürmeye kalkıştı
Antalya’da kan donduran bir olay yaşandı. Serhan Kaynar isimli adam, daha önce evinin kapısını tiner döküp ateşe verdiği komşusu Tezcan K.’yi bu kez elektrikli düzenekle öldürmeye kalkıştı. Saldırıya uğrayan kadın, KADES uygulaması aracılığıyla durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan saldırgan, karakolda suçunu itiraf etti. Mahkemeye çıkarılan adam, tutuklandı.
Antalya’da bir kadın, komşusu tarafından elektrikli düzenekle öldürülmek istendi.