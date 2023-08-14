Kan donduran cinayette ilk ifade ortaya çıktı: Mehdi olduğumu hissettim, onların şeytan olduğu söylendi
Zonguldak'ta annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkaya'yı bıçakla öldürdükten sonra cesetlerini parçalara ayıran Rabia Çataklı'nın ifadesi ortaya çıktı. Çataklı ifadesinde "Kendim ölecekmişim gibi hissettim. Mehdi olduğumu hissettim. Onların şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi. Ben de öldürdüm. Annemi ve anneannemi çok severdim.” dedi.
Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda yaşayan ve bir süredir psikolojik sorunları olan 31 yaşındaki Rabia Çataklı, annesi Şeyda Çataklı ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldürüp parçaladı.
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