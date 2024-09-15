Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama

Kanada'nın bir Türk ailenin işlettiği restoran, iki hafta içinde düzenlenen iki kundaklama sonucu kullanılamaz hale geldi. İşletme sahibi, ilk kundaklamanın büyük hasar bırakmadığını ancak ikincisinin işletmeyi tamamen kullanılamaz hale getirdiğini belirtti. Kundaklama sonucu polis soruşturma başlatsa da henüz herhangi bir şüpheli ya da fail tespit edilemedi. Aile, kundaklanan işletmeyi yeniden inşa etme masraflarını karşılamak için bağış kampanyası başlattı. Saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama - 1

Kanada'nın Quebec bölgesinde bir Türk ailenin sahibi olduğu Pizza Mozza restoranı, 31 Ağustos ve 2 Eylül gecesi iki kez kundaklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama - 2

İşletme sahiplerinden Berat Saymadi, yerel basına yaptığı açıklamada, ilk kundaklamanın restoranda büyük bir hasara yol açmadığını ancak ikincisinde işletmenin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama - 3

ŞÜPHELİ YA DA FAİL TESPİT EDİLEMEDİ

Kundaklama saldırısı sonucu polis soruşturma başlatsa da henüz herhangi bir şüpheli ya da fail tespit edilemedi.

Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama - 4

Saymadi, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda ise "Saldırıdan bu yana kabus gibi 10 gün geçti. Hala herhangi bir sonuç alamadık. Bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama - 5

Türk Konsolosluğu ve Oka Belediyesine destekleri için teşekkür eden Saymadi paylaşımında "İşimizin yüzde doksanı restoranda yenilen yemekten geliyordu ve müşterilerle o kadar iyi ilişkiler geliştirmiştik ki içeri girdikleri anda ne sipariş edeceklerini çoğu zaman biliyorduk. Yemeklerimizi çok seviyorlardı." ifadelerine yer verdi.

Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama - 6

Öte yandan aile, kundaklanan işletmeyi yeniden inşa etme masraflarını karşılamak için bağış kampanyası başlattı.

Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama - 7
Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama - 8
Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama - 9
Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama - 10
Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama - 11
Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama - 12
Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama - 13
DAHA FAZLA GÖSTER