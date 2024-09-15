Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama
Kanada'nın bir Türk ailenin işlettiği restoran, iki hafta içinde düzenlenen iki kundaklama sonucu kullanılamaz hale geldi. İşletme sahibi, ilk kundaklamanın büyük hasar bırakmadığını ancak ikincisinin işletmeyi tamamen kullanılamaz hale getirdiğini belirtti. Kundaklama sonucu polis soruşturma başlatsa da henüz herhangi bir şüpheli ya da fail tespit edilemedi. Aile, kundaklanan işletmeyi yeniden inşa etme masraflarını karşılamak için bağış kampanyası başlattı. Saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kanada'nın Quebec bölgesinde bir Türk ailenin sahibi olduğu Pizza Mozza restoranı, 31 Ağustos ve 2 Eylül gecesi iki kez kundaklandı.