Kanal İstanbul'un temeli cumartesi atılıyor

Kanal İstanbul'da ilk köprünün temeli cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacak. Köprünün temelinin atılacağı noktadaki son durum havadan görüntülendi. Kanal İstanbul'da ilk köprünün temeli 26 Haziran'da atılacak. Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere geçişini sağlayacak gergin eğik askılı köprünün temel atma töreni için geri sayım devam ediyor. İnşa edilecek 6 köprüden ilkinin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Törene 2 gün kala hazırlıklar devam ediyor. Bir taraftan köprü için kazı çalışmaları devam ederken diğer taraftan da şantiyeye tören alanı kuruldu. Çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi.