Kanal İstanbul'un temeli cumartesi atılıyor

Kanal İstanbul'da ilk köprünün temeli cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacak. Köprünün temelinin atılacağı noktadaki son durum havadan görüntülendi.

DHA 24.06.2021 - 10:11

Kanal İstanbul'un temeli cumartesi atılıyor - 1
Kanal İstanbul'da ilk köprünün temeli 26 Haziran'da atılacak.
Kanal İstanbul'un temeli cumartesi atılıyor - 2
Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere geçişini sağlayacak gergin eğik askılı köprünün temel atma töreni için geri sayım devam ediyor.
Kanal İstanbul'un temeli cumartesi atılıyor - 3
İnşa edilecek 6 köprüden ilkinin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
Kanal İstanbul'un temeli cumartesi atılıyor - 4
Törene 2 gün kala hazırlıklar devam ediyor.
Kanal İstanbul'un temeli cumartesi atılıyor - 5
Bir taraftan köprü için kazı çalışmaları devam ederken diğer taraftan da şantiyeye tören alanı kuruldu.
Kanal İstanbul'un temeli cumartesi atılıyor - 6
Çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi.
Kanal İstanbul'un temeli cumartesi atılıyor - 7
Kanal İstanbul'un temeli cumartesi atılıyor - 8
Kanal İstanbul'un temeli cumartesi atılıyor - 9

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