Kanal tedavisi yaptırdı, hayatı kabusa döndü: "İki yıl paslı demirle yaşamışım"

Maddi anlamda da zor günler geçirdiğini iddia eden genç kadın, suç duyurusunda bulundu. Ancak Sağlık Bakanlığı hem hastanın onam formunu imzaladığı hem de tedavi sürecinde herhangi bir aksaklık tespit edilmediği gerekçesiyle doktor hakkında soruşturma izni vermedi.

İddialarla ilgili ise hukuki süreç devam ediyor.