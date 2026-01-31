Kanal tedavisi yaptırdı, hayatı kabusa döndü: "İki yıl paslı demirle yaşamışım"
31.01.2026
NTV - Haber Merkezi
İki yıl boyunca dişindeki ağrılarla mücadele eden bir kadın, kanal tedavisi sonrası dişinde metal parça kaldığını iddia etti. Mağdur kadın, bu yüzden ağzında yaralar çıktığını, yemek yiyemediğini ve dişinde kist oluştuğunu ifade etti. Haber: Onur Aksoy
2023 yılında dişine kanal tedavisi yaptıran kadının yaşamadığı ağrı kalmadı, dişinde kalan metal parça hayatını kararttı.
İstanbul Üsküdar'da annesiyle yaşayan 29 yaşındaki Ayşe Sena Tiroğlu, iki yıl önce diş ağrısı şikayetiyle bir devlet hastanesine gitti.
Dişine yapılan kanal tedavisi sonrası taburcu olan genç kadın, sonrasında dudak ve ağzında çıkan yaralar nedeniyle zor günler yaşadı.
DAVA AÇTI
Ağrıların sebebini sormak için doktoruna giden Tiroğlu ile tartışma yaşayan doktor, tazminat davası açtı.
İki yıl sonra doktora gittiğinde hayatının şokunu yaşayan kadının kist oluşan dişi çekildi ve dişin üzerinde kanal eğesi adı verilen metal parça unutulduğu ortaya çıktı.
Bu süre zarfında mama ile beslendiğini pipetle bile su içemediğini iddia eden Tiroğlu, "Kanal eğesi parçasıyla ölebilirdim." dedi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Maddi anlamda da zor günler geçirdiğini iddia eden genç kadın, suç duyurusunda bulundu. Ancak Sağlık Bakanlığı hem hastanın onam formunu imzaladığı hem de tedavi sürecinde herhangi bir aksaklık tespit edilmediği gerekçesiyle doktor hakkında soruşturma izni vermedi.
İddialarla ilgili ise hukuki süreç devam ediyor.